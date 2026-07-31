Самые молодые автобусы и новые задумки туризма: первое заявление переизбранного мэра Владивостока Константина Шестакова

Отчет о работе администрации Владивостока в 2025 году и за минувшие пять лет. Фото: Администрация Владивостока.

В минувший четверг, 30 июля, Владивосток стал центром политических событий. Городская Дума выбирала главу муниципалитета на следующие пять лет. Значимость этого голосования трудно переоценить. Владивосток - не просто город, а важнейший форпост Дальнего Востока, его показатели напрямую отражаются на общероссийской экономике. По итогам заседания депутаты проявили полное единодушие, отдав свои голоса за Константина Шестакова.

Его кандидатуру представил губернатор Приморья Олег Кожемяко.

«За пять лет на посту главы Владивостока Константин Шестаков и его команда добились важных изменений к лучшему. Благодаря совместной работе с краевой властью и федеральной поддержке город благоустраивается. Появляются новые парки, скверы, спортивные объекты, обновляется муниципальный транспорт и модернизируется городское коммунальное хозяйство», - подчеркнул глава региона.

Депутаты Думы проголосовали за кандидатуру Константина Шестакова единогласно. . Фото: Администрация Владивостока.

ЗА 5 ЛЕТ СЛУЧИЛОСЬ МНОГОЕ

Важным моментом заседания стал отчет Константина Шестакова о работе администрации Владивостока в 2025 году и за минувшие пять лет.

«За пять лет случилось многое. Мы все вместе по поручению нашего президента разрабатывали мастер-план города и приступили к его воплощению в жизнь. Принимали решения по ремонту инфраструктуры, созданию новых социальных объектов, налаживали работу городских служб и помогали нашим ребятам, защищающим Родину. Мы стали молодежной столицей страны. Я искренне благодарен за эти пять ярких лет», - обратился к собравшимся Константин Владимирович.

Глава города представил стратегию развития Владивостока. Фото: Администрация Владивостока.

Владивосток стремительно меняет свой облик.

«35 тысяч человек в год приезжает во Владивосток жить, учиться и работать, нас становится больше. 825 миллиардов рублей составили инвестиций в экономику города за 5 лет. 100 тонн гуманитарной помощи передано из Владивостока в зону СВО за несколько лет. В городе создали 770 общественных пространств. 155 километров тепловых сетей прошли модернизацию», - привел важные цифры Константин Шестаков.

В ПЯТЕРКЕ ЛУЧШИХ ПО ТЕМПАМ СТРОИТЕЛЬСТВА

Как отметил в докладе глава Владивостока, за пять лет в городе ввели в эксплуатацию 4,8 миллионов квадратных метров объектов. Только за первое полугодие 2026 года построено 330 тысяч квадратных метров жилья.

В городе активно внедряют инициативы федерального уровня. В частности, возводят современную судоверфь, высокотехнологичный инновационный хаб.

ГОРОД ВСЕ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНЕЕ ДЛЯ ТУРИСТОВ

Туризм Владивостока демонстрирует устойчивый рост. .По словам Шестакова, отрасль не только преодолела «ковидный» кризис, но и уверенно наращивает обороты. За первые шесть месяцев 2026 года Владивосток посетили 1,8 миллиона туристов. За весь прошлый год город принял 2,3 миллиона гостей.

«Для малого бизнеса туризм является важным стимулом развития. Рост числа гостей создает дополнительный спрос на услуги гостиниц, кафе, торговли и транспорта», - отметил глава города в ходе доклада.

Одним из перспективных направлений туристической отрасли Владивостока станет развитие круглогодичных маршрутов для гостей из Китая.

В зале не было свободных мест. Фото: Администрация Владивостока.

СТРОИМ НОВЫЕ ДОРОГИ

120 километров новых и отремонтированных дорог - таков итог пятилетней работы администрации Владивостока. Список объектов внушительный: от улиц Жигура и Сафонова до Нейбута и Давыдова.

Важно, что город развивается не только за счет бюджетных средств. Власти активно привлекают внебюджетные источники, что позволяет создавать не просто дороги, а полноценные городские пространства. Показательный пример - улица Мордовцева, которая преобразилась в комфортную зону отдыха при поддержке ВТБ.

При поддержке губернатора Олега Кожемяко будет реконструирован Рудневский мост – один из важных объектов Владивостока.

У НАС САМЫЙ МОЛОДОЙ АВТОПАРК

С 2021 года на городские маршруты вышли 389 новых автобусов, а троллейбусный парк обновили полностью.

«Во Владивостоке самый молодой автобусный парк Дальнего Востока и, скорее всего, Сибири», - подчеркнул глава города.

Он отметил, что Владивосток стал одним из первых городов дальневосточного региона, где ввели транспортную карту. Сегодня более 90 процентов поездок совершается по безналичному расчету.

Продолжается работа по привлечению кадров в транспортную сферу. В этом году зарплата водителей «ВПОПАТ №1» превысила 130 тысяч рублей. Для сотрудников - участников СВО введена ежемесячная доплата 30 тысяч рублей.

СПОРТОМ ЗАНИМАЕТСЯ ВСЕ БОЛЬШЕ ГОРОЖАН

Во Владивостоке за пять лет построили 73 спортплощадки, открыли четыре ФОКа, восстановили стадион «Авангард», обустроили «Русскую лыжню», скейт-парк на Спортивной гавани и экстрим-парк на Русском острове.

В этом году в разных районах города установят еще восемь тренажерных комплексов.

Как отметил глава города, сегодня физкультурой и спортом занимаются около 400 тысяч человек. Более 10 тысяч горожан присоединились к системе ГТО.

Фото на память о важном событии. Фото: Администрация Владивостока.

ПЛАНЫ НА БУДУЩЕЕ

Глава города представил стратегию развития краевой столицы. Владивосток ждет масштабное обновление. В приоритете - модернизация транспортной системы, дорожное строительство и повышение качества городской среды. В планах мэрии также закупка новых трамваев и ремонт путей, обустройство природного парка Муравьева-Амурского, проектирование дороги на Змеинку, развитие дорожной сети микрорайона Патрокл. «У нас есть мечта, к которой мы идем. Владивосток - город-миллионник, финансовый и культурный центр Востока России. Главное - это город, где хочется жить и быть счастливым», - уверен Константин Шестаков.

ЖЕЛАЕМ УСПЕХОВ В РАБОТЕ НА БЛАГО ГОРОДА

Председатель советов почетных граждан Владивостока и Приморского края Светлана Морозова считает переизбрание Константина Шестакова на пост мэра вполне ожидаемым.

«На мой взгляд, сегодня в городе нет фигуры, способной справиться с этой ролью лучше. Константин Владимирович - молодой, но мудрый руководитель с редким управленческим талантом. С первых дней он выбрал верную стратегию: открытость и прямой диалог с горожанами. Он не просто слушает, но и слышит людей. Это повышает уровень доверия к нему. Желаю Константину Владимировичу новых достижений на благо нашего любимого Владивостока», - пожелала Светлана Морозова.

Депутат Думы Владивостока Елена Новицкая призналась, что доклад Константина Шестакова нашел живой отклик в ее сердце.

«Мне импонирует его бережное отношение к наследию предшественников и умение выстраивать конструктивный диалог на всех уровнях: от правительства края и до жителей города. Константин Владимирович - наш, местный. Для него управление Владивостоком - не просто работа, а большая ответственность. Важно, что масштаб его мышления полностью совпадает с федеральной повесткой. Мастер-план развития города сегодня не просто на бумаге, а воплощается в реальные дела. Уверена, у нашего мэра все получится, и вместе мы сделаем наш город процветающим», - сказала Елена Новицкая.

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