Пепел унесло на тысячи километров: высокий уровень авиаопасности сохраняется у вулкана Шивелуч на Камчатке

Самый высокий уровень опасности сохраняется у Шивелуча Фото: Кристина БЕЗБОРОДОВА. Перейти в Фотобанк КП

По данным Камчатской группы реагирования на вулканические извержения (KVERT), на полуострове продолжают активно работать сразу три вулкана – Шивелуч, Безымянный и Крашенинникова. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Владивосток».

Самый высокий уровень опасности – оранжевый – сохраняется у Шивелуча, который за последнюю неделю произвел несколько мощных эксплозий с выносом пепла до 10 километров над уровнем моря. Пепловые шлейфы и облака уносило ветром на расстояние до 1700 километров, в основном на юго-запад и юго-восток.

«Продолжение эксплозивно-экструзивного извержения вулкана. Эксплозии с выносом пепла до 12 километров над уровнем моря возможны в любое время. Аэрозольные и пепловые облака могут представлять опасность для полетов по международным и местным авиалиниям», - рассказали в KVERT.

Безымянный и Крашенинникова имеют желтый код авиационной опасности. Первый продолжает эффузивное извержение – на нем всю неделю фиксировали термальную аномалию. У Крашенинникова лавовые потоки стекают по восточным склонам, сопровождаясь парогазовой активностью.

Все три вулкана находятся под круглосуточным мониторингом. Пепловые облака могут представлять опасность для авиации, поэтому международным и местным рейсам рекомендовано учитывать эти данные при планировании маршрутов. Наблюдения продолжаются, информация обновляется ежедневно.

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