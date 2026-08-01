«Домофон и правда не работал»: пенсионер из Приморья перевел мошенникам 8,5 миллиона рублей, боясь остаться без крыши над головой

Под психологическим давлением пенсионер купил новый телефон и сим-карту Фото: Ольга ЮШКОВА.

В Дальнереченске 75-летний пенсионер стал жертвой сложной мошеннической схемы и потерял более 8,4 миллиона рублей. Все началось со звонка якобы от службы ремонта домофонов – мужчина поверил, так как замок в подъезде действительно не работал. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Владивосток».

Под предлогом оформления договора злоумышленники выманили у него персональные данные. А дальше – классическая цепочка: смс-предупреждение от банка, звонок «специалисту», затем на той стороне провода «сотрудники финансового мониторинга», «банковские работники» и «правоохранители».

«Сразу после разговора потерпевшему пришло смс-сообщение от банка с предупреждением: «Возможно, вам звонили мошенники. Перезвоните по телефону...». Мужчина сразу набрал указанный номер. Ответившая девушка уточнила причину звонка, а выслушав объяснение, сообщила, что ему действительно звонили мошенники, и пообещала соединить со специалистом по финансовому мониторингу. После этого трубку взял мужчина, который также представился сотрудником этой организации», - рассказали в УМВД России по Приморскому краю.

Под психологическим давлением пенсионер купил новый телефон и сим-карту, съездил во Владивосток, обналичил 6,7 миллиона рублей и передал их курьеру. Позже он перевел еще 1,5 миллиона на другой счет, а затем – еще 250 тысяч под видом «залога» для спасения недвижимости. В итоге общая сумма ущерба составила 8 миллионов 450 тысяч рублей. Понял, что его обманывают, он только когда мошенники потребовали еще миллион, но денег уже не осталось.

Следователи завели уголовное дело по статье «Мошенничество в особо крупном размере». Преступникам грозит до 10 лет колонии. Полиция проводит оперативно-розыскные мероприятия и призывает приморцев быть бдительными: не называть по телефону паспортные данные, коды из смс и не переводить деньги на незнакомые счета.

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