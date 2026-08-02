Девушка в костюме русалки угостила Калину праздничным тортом Фото: Приморский океанариум

1 августа в Приморском океанариуме устроили необычный праздник. Свой пятый день рождения отметила всеобщая любимица – белуха Калина. Она стала первым в России рожденным зубатым китом этого вида. В честь юбилея морские нимфы преподнесли имениннице особенное угощение. Подробнее – в материале «КП – Владивосток».

РЫБНЫЙ ТОРТ И МОРСКОЙ ГРЕБЕШОК

Поздравить белуху с днем рождения в бассейн спустились девушки в костюмах русалок. Они подарили виновнице торжества торт, приготовленный из ее любимых лакомств – отборной рыбы, украшенной сверху праздничной цифрой «5». Именно в этот день Калина впервые в жизни попробовала морской гребешок. Судя по реакции животного, новое угощение пришлось ей по вкусу.

Девушки в костюмах морских нимф спустились в воду, чтобы поздравить Калину Фото: Приморский океанариум

Как рассказала старший тренер морских млекопитающих Елизавета Чижова, поначалу Калина не понимала, почему вокруг столько внимания, но потом явно обрадовалась поздравлениям.

ПЯТЬ ЛЕТ ВМЕСТЕ

Тренер работает с Калиной с самого первого дня ее жизни. По словам Елизаветы Чижовой, день рождения Калины – праздник не только для океанариума, но и для всей страны.

«Сегодня праздник у всего океанариума, и, я думаю, можно сказать, что у всей России. Калина – это первая родившаяся белуха в стране. Работа с ней – уникальный опыт. Я безумно счастлива, что именно мне довелось быть рядом с ней все эти пять лет. Я многому у нее научилась, и она многому научилась», – поделилась Елизавета Чижова.

ЗВЕЗДА АКВАСЦЕНЫ

За эти пять лет Калина сильно изменилась. Она заметно подросла и окрепла. По словам наставницы, белуха повзрослела и стала спокойнее, хотя детская непосредственность в ней все еще сохраняется. При этом Калина сильно отличается от других животных океанариума.

Повзрослела, но все еще любит обниматься Фото: Приморский океанариум

«Она очень контактная, тактильная, обожает взаимодействие с человеком. Калина быстро обучается и очень трудолюбива. Я ею невероятно горжусь», – добавила Елизавета Чижова.

Сейчас Калина – настоящая звезда аквасцены. В день рождения тренер пожелала своей подопечной крепкого здоровья, а также оставаться такой же жизнерадостной и продолжать радовать людей своими успехами.

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Белухе Калине из Приморского океанариума подарили рыбный торт Видео: Приморский океанариум

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