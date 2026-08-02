1 августа в Приморском океанариуме устроили необычный праздник. Свой пятый день рождения отметила всеобщая любимица – белуха Калина. Она стала первым в России рожденным зубатым китом этого вида. В честь юбилея морские нимфы преподнесли имениннице особенное угощение. Подробнее – в материале «КП – Владивосток».
РЫБНЫЙ ТОРТ И МОРСКОЙ ГРЕБЕШОК
Поздравить белуху с днем рождения в бассейн спустились девушки в костюмах русалок. Они подарили виновнице торжества торт, приготовленный из ее любимых лакомств – отборной рыбы, украшенной сверху праздничной цифрой «5». Именно в этот день Калина впервые в жизни попробовала морской гребешок. Судя по реакции животного, новое угощение пришлось ей по вкусу.
Как рассказала старший тренер морских млекопитающих Елизавета Чижова, поначалу Калина не понимала, почему вокруг столько внимания, но потом явно обрадовалась поздравлениям.
ПЯТЬ ЛЕТ ВМЕСТЕ
Тренер работает с Калиной с самого первого дня ее жизни. По словам Елизаветы Чижовой, день рождения Калины – праздник не только для океанариума, но и для всей страны.
«Сегодня праздник у всего океанариума, и, я думаю, можно сказать, что у всей России. Калина – это первая родившаяся белуха в стране. Работа с ней – уникальный опыт. Я безумно счастлива, что именно мне довелось быть рядом с ней все эти пять лет. Я многому у нее научилась, и она многому научилась», – поделилась Елизавета Чижова.
ЗВЕЗДА АКВАСЦЕНЫ
За эти пять лет Калина сильно изменилась. Она заметно подросла и окрепла. По словам наставницы, белуха повзрослела и стала спокойнее, хотя детская непосредственность в ней все еще сохраняется. При этом Калина сильно отличается от других животных океанариума.
«Она очень контактная, тактильная, обожает взаимодействие с человеком. Калина быстро обучается и очень трудолюбива. Я ею невероятно горжусь», – добавила Елизавета Чижова.
Сейчас Калина – настоящая звезда аквасцены. В день рождения тренер пожелала своей подопечной крепкого здоровья, а также оставаться такой же жизнерадостной и продолжать радовать людей своими успехами.
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Видео: Приморский океанариум
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