Ученики предложили свой проект и выиграли деньги на его реализацию. Фото: Евгения КУБКО/vlc.ru.

В столице Приморья продолжают преображаться муниципальные учреждения. И одно из них – школа №22, расположенная на Светланской, 207. Это уже не просто типовое здание со скучным периметром, а ухоженная территория со своим характером, где бетонные коробки уступают место зелени, а история перестала быть сухим параграфом в учебнике. Особенно ценно, что модернизация стала результатом инициативы самих учеников, конечно, при поддержке учителей, администрации города и правительства края.

Глава Владивостока Константин Шестаков и первый вице-губернатор Вера Щербина посетили образовательное учреждение, лично оценив проделанную работу.

Точка притяжения

Еще пару лет назад на месте, где сегодня школьники собираются на переменах, был лишь заросший травой склон и разрушенная лестница. Все изменил проект «Молодежный бюджет». Ученики сами разработали идею «Лестницы дружбы». Вместо разрушенного лестничного марша создали открытый амфитеатр с каскадными деревянными скамейками. Это больше, чем просто зона отдыха. Здесь проходят уроки литературы под открытым небом, репетиции школьных кружков и праздники. Это пространство создано совсем недавно, но уже стало сердцем школы.

Официальные гости оценили модернизацию. Фото: Евгения КУБКО/vlc.ru.

«Уверен, что когда дети сами предлагают, как сделать школу лучше, и видят результат – это лучший пример гражданской активности и главное – стимул бережно относиться к своим трудам», – отметил Константин Шестаков.

Открытый амфитеатр с каскадными скамейками и деревянным покрытием благодаря «Молодежному бюджету». Фото: Евгения КУБКО/vlc.ru.

Аллея памяти длиною в 70 лет

Если амфитеатр – это взгляд в будущее, то новая аллея «История любимой школы» – дань уважения прошлому. В этом году инициативное бюджетирование подарило школе стенды, которые рассказывают о ее 70-летнем пути. На них – лица заслуженных учителей, имена выдающихся выпускников, фотографии знаковых событий. История перестала пылиться в альбомах кабинета завуча – она стала частью повседневного ландшафта, фоном для перемен.

На установленных стендах размещена информация о 70-летней истории учебного заведения. Фото: Евгения КУБКО/vlc.ru.

Стоит отметить, что несколько лет назад благодаря поддержке краевого правительства здесь появился современный стадион с воркаут-зоной. Но ученики не отсанавливаются на достигнутом, они уже готовят заявку на следующий год на конкурс «Твой проект» – ребята мечтают о профессиональной баскетбольной площадке.

Современное футбольное поле с качественным покрытием создали в 2024 году. Фото: Евгения КУБКО/vlc.ru.

Впечатляющий охват

Опыт 22-й школы – лишь один из примеров. В этом году программа благоустройства охватит десять образовательных учреждений Владивостока. Как отметил мэр, в школах появятся новые стадионы, скверы и пространства для творчества, созданные именно с учетом мнений самих учеников.

Проект «Молодежный бюджет» доказывает простую истину: лучшая инвестиция – это не когда детям что-то строят для них, а когда им дают инструменты создать что-то вместе.

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