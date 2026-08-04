Погружение в профессию и льготы: почему студенты выбирают колледжи Приморья

Приемная кампания продолжается, выпускники 9 и 11 классов могут подать документы, не выходя из дома. Фото: Архив "КП".

Выбор среднего профессионального образования в Приморье становится все более осознанным и популярным. Выпускников школ привлекают не только современные условия обучения, с реальной практикой, но и четкие карьерные перспективы, которые открывает для них система колледжей края.

Яркий пример – история Родиона Хайруллова из Уссурийска. С детства он мечтал управлять поездами и целенаправленно поступил в региональный железнодорожный колледж. Ключевую роль в его становлении как специалиста сыграла производственная практика на базе Уссурийского локомотивного депо, где студент смог впервые оказаться за пультом управления настоящей железнодорожной техникой.

Хорошее оснащение и практические занятия помогают погрузиться в профессию. Фото: Игорь НОВИКОВ/правительство Приморья.

По данным пресс-службы правительства края, за годы учебы Родион проявил себя как один из лучших студентов: он дважды был удостоен стипендии губернатора Приморья и стал победителем грантового конкурса «Миллион СПОсобов» (15+).

Родион отметил, что колледж дал ему отличную базу. Техническое оснащение позволяет полностью погрузиться в профессию, это помогает подготовиться к реалиям и выйти на работу уже готовым специалистом. Такая тактика предусмотрена нацпроектом «Кадры», инициированного президентом России Владимиром Путиным.

Свое будущее выпускник связывает с малой родиной. Его решение остаться в регионе подкрепляется не только любовью к природе Дальнего Востока, но и практическими выгодами.

Родион окончил региональный железнодорожный колледж в этом году. Фото: Игорь НОВИКОВ/правительство Приморья.

«Я бы хотел остаться в Приморском крае. Мне Дальний Восток близок к сердцу. Здесь очень красиво, а для специалистов моей профессии есть классные льготы. Мне нравятся небольшие города, и хотелось бы остаться жить и работать в Уссурийске», – поделился Родион Хайруллов.

Что нужно знать абитуриентам?

Приемная кампания в колледжи Приморья началась 20 июня. Важно обратить внимание на ключевое изменение этого года: подать документы можно не только лично, но и по почте или через портал Госуслуг. Прием документов непосредственно через сайты учебных заведений в этом году приостановлен.

Система СПО Приморья в цифрах:

– Почти 70 образовательных организаций (включая филиалы).

– Более 50 000 студентов.

– Свыше 2 000 преподавателей и мастеров производственного обучения.

– Около 130 профессий и специальностей.

Для поддержки талантливой молодежи в крае действует комплекс мер, направленных на развитие их потенциала и стимулирование закрепления квалифицированных кадров в регионе. «КП» неоднократно писала о мерах поддержки и развитии системы образования в крае.

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