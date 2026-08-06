174 новых дорожных знаков установили во Владивостоке за месяц

Автомобилистов просят быть внимательными и соблюдать ПДД. Фото: vlc.ru.

В августе 2026 года специалисты муниципального предприятия «Содержание городских территорий» ( «СГТ») отчитались о проделанной работе по модернизации дорожной сети Владивостока.

Ключевые результаты за июль:

Установлено 174 новых дорожых знаков. Работы проводились на улицах Шошина, Университетском проспекте, Адмирала Горшкова, Анны Щетининой, Кирова, Окатовой, Алеутской, Жигура и Океанском проспекте.

Отремонтировано 522 метра старых лееров и еще 776 метров заменили на новые ограждения. Обновления коснулись проспекта 100-летия Владивостока, а также улиц Фадеева, Крыгина, Красного Знамени и объездной трассы Седанка – Патрокл.

За состоянием дорожной инфраструктуры следят сотрудники муниципального дорожного предприятия. Фото: vlc.ru.

Помимо установки нового оборудования, бригады «СГТ» занимаются обслуживанием уже существующих дорожных знаков. Очищают их от граффити и рекламных объявлений, выпрямляют, при наличии повреждений. Если восстановить знак на месте невозможно, его демонтируют и заменяют новым.

«Мы не только устанавливаем новые знаки, но и приводим в порядок существующие», — прокомментировали свою работу сотрудники предприятия.

Водителей призывают быть внимательными к изменениям на дорогах. В случае обнаружения поврежденного или отсутствующего дорожного знака можно сообщить об этом в Единую дежурную диспетчерскую службу по телефону 2222-333.

Знаки выпрямляют или заменяют при наличии повреждений. Фото: Ярослав ЮРИН. Перейти в Фотобанк КП

Напомним, в дальневосточной столице также продолжается масштабный дорожный ремонт. В разных районах города трудятся сотрудники муниципального предприятия и приглашенные мэрией подрядчики. При этом работа кипит даже в ночное время, что позволяет сократить сроки и минимизировать пробки.

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