Топливо на автозаправочных станциях края есть в достаточном объеме Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Ситуация с бензином во Владивостоке и Приморье на 6 августа 2026 года находится под контролем региональных властей. Для координации поставок горючего в крае создан специальный штаб, а объемы топлива на нефтебазах поддерживаются на максимальном уровне. Подробнее – в материале «КП – Владивосток».

Ситуация с бензином во Владивостоке и Приморье на 6 августа 2026

Поставки топлива на автозаправочные станции региона идут без сбоев. В министерстве энергетики Приморского края рассказали, что отгрузка горючего от АО «ННК-Приморнефтепродукт» остается на том же уровне, что и в аналогичный период прошлого года. Запасов на нефтебазах достаточно для обеспечения нужд жителей.

При этом в регионе введены некоторые профилактические меры. Чтобы не допустить спекуляций, предотвратить искусственный дефицит и не провоцировать ажиотажный спрос среди водителей, в Приморье продолжают действовать ограничения на отпуск любого горючего в канистры и прочую тару. Кроме того, установлен лимит на заправку большегрузов (фур) дизельным топливом: не более 100 литров на заправках «в городе» и до 200 литров на АЗС «по трассе».

Есть ли топливо на заправках во Владивостоке и Приморье 6 августа 2026

Топливо на АЗС края есть в достаточном объеме. По словам автомобилистов, заправиться можно без проблем, а многочасовых заторов возле колонок не наблюдается. Эту же информацию подтверждают и в профильном министерстве. Значительных очередей на приморских заправках нет.

«Да, бывает скопление транспорта на тех или иных АЗС. Как правило, это возникает в период слива бензовозов», – рассказали в краевом министерстве энергетики.

Региональный штаб продолжает следить за поставками бензина и дизеля, чтобы водители могли бесперебойно заправлять свои автомобили.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

Подпишитесь на нас: Telegram; Одноклассники, MAX.

При использовании материалов издания ссылка на «КП – Владивосток» или «КП – Дальний Восток» обязательна.