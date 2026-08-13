Федеральные и региональные программы помогают преобразить Приморье

Мемориалы, спортивные площадки, зоны отдыха обновляются благодаря проектам самих приморцев и конкурсу грантов ТОСов. Фото: primorsky.ru.

Жители сел и городов Приморья совместно с представителями органов власти активно занимаются благоустройством памятников, дворов и спортивных площадок благодаря государственным программам и конкурсу грантов территориальных общественных самоуправлений(ТОСов). Во многих населенных пунктах региона уже заметно преобразились улицы, дворы и памятные места.

Многообразие идей

Один из ярких примеров инициатива жителей села Новобельмановка Хорольского округа, где местные жители объединились в ТОС «Надежный». Руководитель организации Вероника Пономарева и ее супруг активно привлекают односельчан к благоустройству знаковых мест, таких как территория возле местного дома культуры. Кроме того, недавно в селе установили освещение на центральных улицах и вскоре откроется мемориальный комплекс в память о погибших участников специальной военной операции. Уже сейчас рядом со зданием установлен стенд с фотографиями и именами героев.

«Новобельмановка – маленькое село, в котором живут люди, чувствующие ответственность за судьбу своей малой родины, сохранение исторической памяти. Жители, объединившись, шаг за шагом меняют жизнь к лучшему», – подчеркнул глава Хорольского муниципального округа Алексей Губайдуллин.

Очень важно сохранить историческую память. Фото: предоставлено муниципалитетом.

Не менее активно работают жители села Изюбриное Чугуевского округа, создавшие проект «Память поколений» по восстановлению монумента героям Великой Отечественной войны.

Также в Тернейском округе в селе Максимовка активисты ТОС «Кхуцин» начали капитальный ремонт мемориала воинам-землякам и благоустройство прилегающей территории. Строители уже подготовили основу под новое дорожное покрытие.

Краевая столица тоже меняется благодаря деятельности местных ТОСов. «КП» уже неоднократно рассказывала о многих инициативах. К ним присоединились новые идеи. Например, в районе улицы Нейбута, 12, реализуется проект по созданию многофункциональной спортивной площадки для занятий футболом, баскетболом, волейболом и гимнастикой. На улице Зои Космодемьянской, 14, благодаря ТОС «Наша Змеинка» завершилось благоустройство территории для прогулок и отдыха. Продолжается работа по реконструкции двора на улице Луговой, 39, где специалисты демонтируют старую лестницу, устанавливают новые ступени, создают игровые площадки и ремонтируют подпорную стену.

Осознанность общества

Заместитель председателя Думы Владивостока Дмитрий Новиков выразил мнение, что успех подобных проектов напрямую зависит от готовности жителей брать на себя ответственность за состояние среды, в которой живут люди. Он добавил, что создание центров поддержки ТОСов могло бы значительно облегчить бюрократические процедуры и освободить время активистов для реализации своих идей.

«Приморье – один из лидеров на Дальнем Востоке по количеству ТОСов. Однако программа не заканчивается за пределами Владивостока или Приморского края. Есть федеральные программы, где можно выигрывать суммы в разы больше. Да, для этого ТОС должен быть оформлен как юридическое лицо. И многие председатели пока боятся этого шага. Им кажется, что отчеты, налоги и бумаги отнимут все время и силы. Поэтому, на мой взгляд, было бы полезно, если бы город или край создали некий центр поддержки, который бы взял на себя эту "бумажную" часть. Можно было бы подумать о формате консультационного или бухгалтерского сопровождения, чтобы у жителей оставалась только одна задача – делать свой двор лучше», – подчеркнул Дмитрий Новиков.

Обновление спортивных площадок – одно из популярных направлений работы. Фото: Ольга ЮШКОВА.

Стоит подчеркнуть, что модернизация общественных пространств – это часть Народной программы, инициированной губернатором Приморья и поддержанной партией «Единая Россия». В рамках проекта «Большое благоустройство» планируется реконструкция и строительство свыше 600 общественных объектов по всей территории Приморья. Общий объем финансирования составляет рекордные четыре миллиарда рублей. Редакция уже рассказывала об этой инициативе, подробнее можно прочитать в нашем отдельном материале.

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