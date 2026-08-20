Благодаря развитию дошкольного образования сады в Приморье примут больше 12 тысяч детей

Воспитанников ждут в 432 садах региона. Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Приморский край демонстрирует впечатляющие результаты в сфере развития дошкольного образования. В преддверии нового учебного года регион делает решительный шаг навстречу самым юным жителям – детям от двух месяцев до трех лет. Этой осенью малышей готовы принять в 432 садах.

Впечатляющие цифры и достижения

По сообщению пресс-службы правительства Приморья, в новом учебном году более 12 тысяч детей самого раннего возраста получат возможность посещать детские сады. Специально для них будет открыто рекордное количество ясельных групп – более 600. Это действительно впечатляющий результат, особенно по сравнению с ситуацией пятилетней давности.

«В 2019 году ясельных групп для детей от двух месяцев до трех лет в регионе практически не было. С 1 сентября 2026 года будут работать 633 такие группы, рассчитанные на 12 420 детей», – поделились специалисты министерства образования Приморья.

Особенно важно подчеркнуть достижения края на фоне общероссийской статистики: согласно данным Министерства просвещения РФ, за последние шесть лет число детей до трех лет, ожидающих место в детском саду, сократилось в стране в 48 раз.

Инфраструктурный бум: строительство и ремонт

Развитие дошкольного образования подкрепляется серьезными инвестициями в инфраструктуру региона. С 2020 года в рамках народной программы «Единой России» в Приморском крае построено 19 новых современных детских садов. Эти учреждения стали настоящими образовательными центрами, оснащенными по последнему слову техники и спроектированными с учетом всех требований безопасности и комфорта для малышей.

Параллельно продолжается поддержка частных дошкольных организаций, что создает здоровую конкуренцию и расширяет выбор для родителей. «КП» неоднократно писала об открытии и модернизации муниципальных и частных дошкольных образовательных учреждений.

Наряду со строительством новых объектов ведется активная работа по обновлению существующей инфраструктуры. В 16 детских садах специалисты завершили ремонтные работы к началу учебного года. За счет средств краевого и федерального бюджетов (более 2 миллиардов рублей) только в этом сезоне восстановлено шесть детских садов.Общий объем финансирования сферы образования в следующем году составит почти 64 миллиарда рублей.

По данным министерства образования Приморского края, потребность в капитальном ремонте существует у 15% детских садов региона (70 зданий). На 2026-2027 годы уже заложены средства на обновление 15 дошкольных учреждений.

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