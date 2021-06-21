Дальний Восток
Еще
Радио
Дальний Восток
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Дальний Восток
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Владивосток21 июня 2021 3:36

Кипяток рекой. Серьезная авария заставила центральную улицу Владивостока уйти под воду

Люди вынуждены перепрыгивать через водяное препятствие, чтобы не ошпариться
Кристина ГРИНКристина ГРИН
КомментироватьОставить комментарий(0)
Коричневые реки до сих пор льются по центру города.

Коричневые реки до сих пор льются по центру города.

Фото: Сергей БАЛАНОВ

Серьезная коммунальная авария произошла в центре Владивостока в понедельник, 21 июня. В районе дома по улице Светланской, 63 практически под мостом прорвало трубу, и «гольный» кипяток рекой полился по проезжей части дороги.

Авария случилась 21 июня, в понедельник.

Авария случилась 21 июня, в понедельник.

Фото: Дарья НАУМЕЦ

Нечистоты выходят наружу из ливневой канализации на Пушкинской. Там дела обстоят совсем плохо. Людям приходится перепрыгивать через опасное препятствие, чтобы не ошпариться. Несколько машин уже оказались в заложниках. Участок дороги на этом перекрестке просто пышет паром, явно намекая, что не стоит пытаться пройти по нему пешком.

Пешеходам приходится перепрыгивать через препятствия.

Пешеходам приходится перепрыгивать через препятствия.

Фото: Дарья НАУМЕЦ

- Запах ржавой воды из батареи. Небольшой неприятный запах. Не сказал бы, что это запах канализации, - делится с корреспондентом «Комсомолки» очевидец событий.

Дорога просто ушла под коричневую воду.

Дорога просто ушла под коричневую воду.

Фото: Сергей БАЛАНОВ

На место выехала бригада специалистов.

На место выехала бригада специалистов.

Фото: Дарья НАУМЕЦ

Когда именно устранят последствия аварии – пока неизвестно. В Примводоканале сообщили о том, что бригады специалистов отправились на место ЧП. О результатах говорить пока рано.

Происшествия: ЧП