Кипяток рекой. Серьезная авария заставила центральную улицу Владивостока уйти под воду

Коричневые реки до сих пор льются по центру города. Фото: Сергей БАЛАНОВ

Серьезная коммунальная авария произошла в центре Владивостока в понедельник, 21 июня. В районе дома по улице Светланской, 63 практически под мостом прорвало трубу, и «гольный» кипяток рекой полился по проезжей части дороги.

Авария случилась 21 июня, в понедельник. Фото: Дарья НАУМЕЦ

Нечистоты выходят наружу из ливневой канализации на Пушкинской. Там дела обстоят совсем плохо. Людям приходится перепрыгивать через опасное препятствие, чтобы не ошпариться. Несколько машин уже оказались в заложниках. Участок дороги на этом перекрестке просто пышет паром, явно намекая, что не стоит пытаться пройти по нему пешком.

Пешеходам приходится перепрыгивать через препятствия. Фото: Дарья НАУМЕЦ

- Запах ржавой воды из батареи. Небольшой неприятный запах. Не сказал бы, что это запах канализации, - делится с корреспондентом «Комсомолки» очевидец событий.

Дорога просто ушла под коричневую воду. Фото: Сергей БАЛАНОВ

На место выехала бригада специалистов. Фото: Дарья НАУМЕЦ

Когда именно устранят последствия аварии – пока неизвестно. В Примводоканале сообщили о том, что бригады специалистов отправились на место ЧП. О результатах говорить пока рано.