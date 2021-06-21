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Владивосток21 июня 2021 5:57

Людей эвакуировали, работают кинологи. Неизвестные признались, что заминировали торговые центры во Владивостоке

Часть адресов уже проверили, информации о найденном взрывном устройстве пока нет
Кристина ГРИНКристина ГРИН
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На месте работает следственно-оперативная группа.

На месте работает следственно-оперативная группа.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Понедельник начался с новостей об очередном минировании торговых центров во Владивостоке. По сообщению источника «КП», тревожное письмо поступило на почту силовых ведомств. Вероятно, по классике жанра, точной информации о расположении взрывного устройства указано не было.

В итоге в центре внимания оказались шесть ТЦ: «Манера», «Большой Гум», «Малый Гум», «Искра», «Центральный» и «Бум».

В пресс-службе УМВД России по Владивостоку отметили, что на место уже выехала следственно-оперативная группа вместе с кинологами и собаками. Они обследуют все указанные здания, чтобы удостовериться в том, что опасности нет. По крайней мере, предварительные итоги говорят о том, что речь снова о лжетеррористах.

«КП-Владивосток» продолжит следить за развитием истории.

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