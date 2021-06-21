«Жена ничего не ест, только плачет, похудела до 26 килограммов»: во Владивостоке из семьи внезапно изъяли ребенка-инвалида и увезли его в другой город

Галкины не верят, что так просто их могу ограничить в родительских правах. Фото: Предоставлено "Комсомолке"

ДОБРОЕ УТРО, МЫ ИЗЫМАЕМ РЕБЕНКА

Странная ситуация случилась в семье Галкиных. Константин, Ольга и 12-летний сын Ярослав – инвалиды. Живут в двухкомнатной квартире во Владивостоке. Мама и ребенок – колясочники, передвигаться самостоятельно, без сторонней помощи, они не могут. 28 мая 2021 года к ним пришли органы опеки и забрали 12-летнего Ярослава. С формулировкой, что малолетний ребенок не может жить в небезопасных условиях. Сперва им сказали, что отвезут Ярослава в реабилитационный центр «Парус надежды», что в пригороде Владивостока. Однако в итоге мальчик оказался в «Ласточке», а это в 245 километрах от краевого центра.

- 27 мая приходили ПДН с проверкой, так как мы стоим у них на учете. Я не спорю, в квартире было грязно. Нам сказали убраться. Ранним утром 28 мая к нам пришли участковый и сотрудники ПДН и просто забрали ребенка, - рассказывает корреспонденту «Комсомольской правды-Владивосток» глава семьи Константин Галкин. - Мы вообще ничего не поняли, только успели спросить, мол, вы куда ребенка забираете, на что нам ответили, что его изымают. Они нам не предоставили никакие документы, поэтому мы удивились. Я стал сопротивляться и отказался одевать Ярослава. Я сам на условном сроке, у меня последний месяц, только поэтому пришлось успокоиться.

Ярослав инвалид детства – колясочник. 42-летний Константин признается, что на учете ПДН они стоят как раз из-за грязи в квартире. Признается, что не всегда успевает убраться за ребенком и женой, сложно одному. Но он и не мог подумать о том, что это может стать причиной таких последствий. Тем более, что все административные штрафа по антисанитарии Галкины платили исправно. Но семью успокоили – ребенка вернут, как только те уберутся в квартире. Все бы ничего, но их ждал крайне неприятный сюрприз.

РЕБЕНОК В ДРУГОМ ГОРОДЕ

Константин и Ольга узнали о том, что Ярослав даже не во Владивостоке по телефону и опешили, такого расклада никто из них не ожидал. Формулировка – антисанитария – дорого обошлась Галкиным.

- Спустя 6 часов позвонил специалист реабилитационного центра. Тогда мы и узнали о том, что он в «Ласточке». А я знать не знал, где это. Там ему дали коляску, которая в пять раз больше него. 1 июня мы поехали в Анучинский район. В 5 утра встали, до места назначения - 245 километров. Дорога заняла больше 7 часов. По полям, по бездорожью. У меня супруга тоже на коляске. Мы были с двумя большими пакетами сладостей. Вызвали такси, чтобы хоть как-то доехать, - говорит Константин.

Там-то семья и узнала о том, что мальчика забрали на неопределенный срок, а ведь изначально говорили о 2-3 неделях.

- У жены истерика началась. Нам сказали, что теперь все решает опека. Опека нам зачитала то, что написали ПДН, мы с женой чуть оба не умерли. Они написали, что ребенку кушать нечего, продукты просрочены. Опека говорит, что у нас запах кошки и курева. 18 июня мы поехали в ПДН. Нам никто не открыл двери, хотя в здании были сотрудники. Мы промокли насквозь - был сильнейший ливень. Мы пытались узнать, что нам сделать, чтобы нам вернули Ярослава. Но нам никто так и не ответил. Сейчас Ольга не ест, не пьет, только плачет, похудела до 26 килограммов, - говорит Константин.

Поездка в реабилитационный центр обошлась семье в 10 тысяч рублей. Официально супруги нигде не работают, живут на пенсии. 45-летняя Ольга иногда дает юридические консультации на дому. Но миллионов там не заработаешь.

ПРОКУРАТУРА В ДЕЛЕ

Галкины очень переживают, ведь им сказали, что сейчас решается вопрос о том, чтобы огранить их родительские права. «КП-Владивосток» уже обратилась за разъяснениями в краевое министерство образования, чтобы уточнить, что может стать причиной такого сурового решения об изъятия ребенка. Тем временем информация о случившемся дошла до прокуратуры. Они инициировали проверку.

- Прокуратура даст оценку соблюдению семейного законодательства, законодательства о защите прав несовершеннолетних, законности отобрания ребенка у родителей и обоснованности его помещения в социально-реабилитационный центр, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Приморского края.

В ведомстве отмечают, что по результатам проделанной работы будет принято процессуальное решение. «Комсомолка» продолжит следить за развитием событий.

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