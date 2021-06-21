Известная телеведущая посетила Приморский край, чтобы найти свои корни

Телеведущая, кандидат в губернаторы Хабаровского края Марина Ким посетила Приморье. Фото: Наталия Изотова

Телеведущая Первого канала, а по совместительству еще и кандидат в губернаторы Хабаровского края Марина Ким посетила Приморье. Причем цель ее визита оказалась весьма необычной - пообщаться с местными жителями и найти семейные корни.

Марина родилась в Ленинграде, нынешний Санкт-Петербург. Мама – русская, из Прибалтики. Отец - российский кореец, вырос в Кабардино-Балкарии. Вот только на Северный Кавказ семью занесло не просто так. И тут всплывает страшное слово – депортация.

Родители Марины рассказывали ей, что ее корни – здесь, в Приморском крае. 20 июня Марина Ким посетила землю своих предков на Дальнем Востоке. Преодолела 6000 км, чтобы в городе Спасск-Дальний по корейской традиции прикоснуться к земле, где, похоронены ее прабабушки и прадедушки.

Марина Ким в Спасске-Дальнем. Фото: Наталия Изотова

«К сожалению, в городе практически не осталось признаков первых переселенцев корейцев. Последние постройки в корейском стиле снесли на территории цементного завода. Но, главное, я теперь знаю, где искать, и буду продолжать поиски, мне обещали помочь с архивами. На обратном пути посетили Корейский культурный центр Уссурийска. Приняли очень тепло, накормили настоящей корейской едой. Невероятный кукси, хе. Рис — прямо как у моей бабушки! У меня было такое чувство, что я — дома», — рассказывает Марина Ким.

Корея и Приморский край, как известно, имеют давнюю историческую связь. Еще в царской России корейцы охотились в этих краях, затем разрабатывали горную руду и осели неподалеку от города Спасск-Дальний. Неожиданно для себя они стали первыми корейскими переселенцами в России. Официальное же переселение жителей Корейского полуострова на территорию Приморья началось в 1864 году, а уже в 1900 во Владивостоке была открыта первая в мире кафедра корейской словесности.

Приморье и Корею многое связывает. Фото: Наталия Изотова

Поиск корней и почитание предков – важное для корейцев дело. До сих пор многие туристы из Южной Кореи отправляются в Уссурийск, Хасанский район и Спасск-Дальний, чтобы посетить поселения и захоронения предков.

«Для меня очень важно поклониться моим прабабушкам и прадедушкам. Считаю это важнейшей миссией человека и мечтала об этом всю жизнь. Чтобы обрести себя, нужно обязательно узнать свои корни», — считает Марина Ким.

Марина Ким преодолела большой путь, чтобы, по корейской традиции, прикоснуться к земле, где, похоронены ее прабабушки и прадедушки. Фото: Наталия Изотова

Пока Марина добиралась до Приморья, из Кабардино-Балкарии прислали важные архивные документы, касающиеся ее семьи: решение суда, который установил факт применения репрессии к Антонине Ким, 1925 года рождения, и ее семье. В документах сказано, что семью Кимов депортировали из Спасска-Дальнего в 1937 году, следующие 16 лет они прожили в спецпоселении в Узбекистане.

Приморье и Корею многое связывает. Фото: Наталия Изотова

В Приморье Марине Ким подарили книгу, где, предположительно, есть упоминание нескольких ее родственников. Сейчас эту информацию проверяют. В данном издании приведены повагонные и посемейные списки депортированных корейцев Приморской, Хабаровской, Амурской, Еврейской автономной, Сахалинской областей, всего в количестве 20 428 человек.

В этой книге, возможно, содержатся сведения о родственниках Марины. Фото: Наталия Изотова

Сталинская депортация 1937 года, затронувшая каждую корейскую семью, осталась в народной памяти самой драматичной страницей за всю 150-летнюю историю проживания корейцев в России. В отечественной историографии документы, связанные с причинами и ходом этого трагического события, изучены довольно обстоятельно. Вместе с тем списки депортированных корейцев в основной своей массе оставались не опубликованными. Многие все еще не могут восстановить историю своих семей, так что это история не только Марины.

Главная цель поездки в Приморье была обнаружить захоронения родственников. К сожалению, следов почти не осталось, конкретного места обнаружить не удалось. Но это пока. На кладбище не нашли корейских могил, но и Корейский центр, и Глава поселения помогают в этом вопросе. Марина заверила, что обязательно приедет еще раз.

Марина Ким прилетела в Приморье. Фото: instagram.com/marina_kim_tv

Справка «КП»

Свою телевизионную карьеру Марина Ким начала с программы «Рынки» на деловом канале «РБК», а в сентябре 2014 года перешла на «Первый канал», где стала ведущей развлекательной программы «Доброе утро». С 2015 года Марина Ким комментирует в прямом эфире «Первого канала» первомайские демонстрации на Красной площади в паре с Сергеем Бабаевым. В январе 2018 года она трудилась корреспондентом информационных программ «Первого канала» на экономическом форуме в Давосе, в марте того же года работала во время подсчета голосов на президентских выборах. Также Марина Ким сняла ряд коротких репортажей о жизни в Северной Корее для программы «Доброе утро», где рассказывалось о сравнительно неплохой жизни населения. На протяжении двух лет была модератором ток-шоу «Большая игра» на «Первом канале».