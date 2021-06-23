Дальневосточная сказка

Более 70% молодых жителей Дальнего Востока в возрасте от 18 до 24 лет планируют переехать в другие регионы страны. Никита Кричевский рассказывает, что нужно сделать чтобы предотвратить отток населения. Фото: Иван МАКЕЕВ

Результаты недавнего исследования ВЦИОМ повергли в шок. Более 70% молодых жителей Дальнего Востока в возрасте от 18 до 24 лет планируют переехать в другие регионы страны (на «большую землю») из-за неудовлетворенности уровнем и качеством жизни. Социологи отмечают общий негативный эмоциональный фон и доминирующее в местном социуме мнение, что Дальний Восток движется «не туда». Еще одним деструктивным фактором становится то, что родители молодых дальневосточников сами настраивают ребят уезжать, так как не видят для них региональной перспективы.

Опустынивание восточной части России нарастает.

Организационно-государственная «терапия» не поможет. Требуется скорейшее хирургическое вмешательство. Например, вживление в дальневосточный социально-экономический организм радикальных методов, направленных на разворот миграционных процессов.

У многих из читателей наверняка есть близкие, когда-то покинувшие Дальний Восток, но долгое время ностальгирующие по малой Родине. А не организовать ли специальный онлайн-форум, где бывшие хабаровчане, жители Забайкалья, Камчатки, Сахалина, Якутии или Приморского края могли бы высказать свои предложения по обустройству региона? Не общо, в целом, а что называется «здесь и сейчас»?

Но с одним непременным условием: с возвращением домой.

Понятно, что идея сверхзатратная, но она того стоит - на кону будущее огромных российских территорий. К тому же проблем с доходами у казны нет и, уверен, в обозримой перспективе не предвидится. Да и запасы наши финансовые «плюшкины» накопили немалые.

Нужны подъемные? Нет проблем: миллион рублей устроит? На 100 тысяч первых возвращенцев это 100 млрд руб., в масштабах бюджета - всего 0,5%. Плюс - оплата переезда.

Хотите открыть свое дело? Получите субсидию в зависимости от технологической сложности будущего предприятия. Но не живыми деньгами, а земельным участком, арендой помещений, приобретением нового оборудования, отменой пошлин.

Нужны лаборатории, кампусы, гранты? Скажите, что нужно сделать в местных университетах, Минобрнауки возьмет на контроль.

Налоги? Забудьте о них, скажем, лет на пять. Москва все компенсирует. И не только переселенцам, но и всем дальневосточникам, коих осталось всего-то восемь миллионов.

Социалка? Каждому учителю, врачу, работнику культуры - жилье на выбор снова с оплатой затрат на переезд. И десятикратный повышающий коэффициент при расчете зарплаты. Причем, всем и сразу.

Да, выглядит фантастично, почти как в сказке. Но ведь и задача неординарная.