Депутаты определились

Дата выборов, пакет социальных законов и положение о статусе депутата - краевые парламентарии внесли важные поправки в приморское законодательство. Внеочередное заседание прошло в онлайн-формате.

Доклад об итогах работы за год озвучил спикер краевого парламента Александр Ролик. Он отдельно остановился на теме коронавируса, который внес свои корректировки в работу краевого парламента.

Фото: пресс-служба ЗСПК.

«Год был напряженным. Мы провели 18 заседаний, в том числе 6 внеочередных. Приняли 281 закон и 667 постановлений», - отметил Александр Ролик.

Готовы к старту

Избирательная кампания в Приморье официально может считаться начавшейся. На внеочередном заседании 16 июня парламентарии утвердили дату выборов. Представила этот вопрос по традиции председатель краевой избирательной комиссии Татьяна Гладких. И также традиционно все подобные решения должны утверждать депутаты. С самой датой никто не спорил - за 19 сентября проголосовали большинством голосов. Однако некоторых представителей краевого парламента интересовали новеллы в вопросах агитации: что теперь можно, что нельзя. Оказалось, что практически все то же самое, что и раньше. Правда, теперь под действие законов попадают и личные сайты кандидатов, а вся информация, размещенная там после назначения даты выборов, может считаться агитационной. Если же она не зарегистрирована и не прошла проверку, то сайт может быть заблокирован.

Другой вопрос, который определили еще некоторые аспекты депутатской работы, касался гражданства - теперь народный избранник должен иметь только российское. Никаких видов на жительство других государств не должно быть. А наличие подобного «обременения» станет основанием для лишения депутатского статуса.

«Представители законодательной власти должны быть патриотами только своей страны. У них не должно быть «запасных аэродромов» в виде гражданства или подданства других государств. Только так они будут полностью отдавать себя служению России, конкретному региону, стараться сделать его жизнь лучше. В противном случае они не будут заинтересованы в том, чтобы решать проблемы территории, от которой они избирались», - отметил председатель комитета по регламенту, депутатской этике и организации работы Законодательного собрания Дмитрий Новиков.

Фото: пресс-служба ЗСПК.

Социальный блок

Традиционно вопросам социальной политики в России уделяется огромное внимание. Приморский парламент не исключение. Здесь еще при формировании повестки работы большой объем вопросов отводится именно на это направление. На внеочередном заседании приморские парламентарии утвердили упрощенный порядок оформления земельных участков и внесли возможность получения компенсации за проезд на лечение во Владивосток.

По земельному вопросу теперь сокращен перечень документов, которые надо будет собрать самостоятельно и предоставить чиновникам при обращении за оказанием государственной или муниципальной услуги.

«Теперь органы государственной власти будут самостоятельно запрашивать свидетельства о государственной регистрации актов гражданского состояния (за исключением свидетельства об усыновлении), документы, выдаваемые организациями, входящими в государственную, муниципальную или частную систему здравоохранения, а также документы о заработке гражданина», - отметила председатель комитета ЗС ПК по социальной политике и защите прав граждан Татьяна Косьяненко.

Фото: пресс-служба ЗСПК.

Корректировки касаются ряда законов края, регулирующих их получение.

Право компенсации стоимости проезда во Владивосток с медицинскими целями получили малоимущие семьи и одиноко проживающие приморцы. Возместить из краевого бюджета могут до 20 тысяч рублей, если человек или родители с детьми ездили лечиться, обследоваться или консультироваться в краевой центр. Однако важно учитывать, что речь идет о получении помощи в рамках ОМС по профилям «онкология», «офтальмология» и «сердечно-сосудистые заболевания» по направлению врача.

«За счет краевого бюджета будет возмещаться также стоимость проезда для граждан, сопровождающих на лечение инвалидов I группы, несовершеннолетних и детей-инвалидов», - сообщила Татьяна Косьяненко.

По оценке министерства труда и социальной политики Приморья, во втором полугодии 2021 года такая помощь потребуется 246 гражданам.

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Очередное заседание Законодательного собрания прошло в онлайн-формате.

Александр Ролик

Дмитрий Новиков

Татьяна Косьяненко

Фото: пресс-служба Законодательного собрания Приморского края