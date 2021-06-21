В приморских многоэтажках монтируют новые лифты

До конца года планируется установить около 300 лифтов в 111 домах Приморья. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Почти 60 новых лифтов установили специалисты в многоквартирных домах Приморья с начала 2021 года. Замена оборудования ведется в соответствии с госпрограммой «Обеспечение доступным жильем и качественными услугами ЖКХ населения Приморского края» на 2020-2027 годы. До конца года планируется установить около 300 лифтов в 111 домах.

Основной объем работ приходится на Владивосток. Замена пассажирских подъемников ведется за счет обязательных взносов собственников на капитальный ремонт многоквартирных домов. И жильцы высоток, в которых из-за неработающих лифтов порой годами приходилось пешком подниматься на верхние этажи, лучше других понимают, что оплачивать квитанции от Фонда капремонта надо обязательно для своей же пользы.

В этом году в регионе стартовала программа ускоренной замены лифтов. Множество высотных домов были построены в 70-х и 80-х годах прошлого века, лифтовое оборудование в них выработало свой ресурс. Поэтому по инициативе краевого правительства принято решение – в 2021 и 2022 годах дополнительно к уже включенным в программу капремонта лифтам заменить еще 500.

- Ранее набранные темпы замены лифтового оборудования хоть и были значительно увеличены, но все же не успевали за той потребностью, которая сложилась в крае. Поэтому и было принято решение увеличить объемы ремонтной программы,- пояснила заместитель председателя Правительства Приморья Елена Пархоменко. – Это позволит в течение нескольких лет практически закрыть проблему старых лифтов на территории края.

В некоторых домах специалистам приходится решать непростые инженерные задачи. Как правило, это случается в старом жилом фонде. Так сейчас замена лифтов ведется во Владивостоке по адресу: Алеутская, 19. Дом 1938 года постройки известен каждому горожанину как «серая лошадь» и является памятником советской архитектуры. Предположительно, это самая первая многоэтажка в крае, где предусмотрен «вертикальный транспорт». Историческое здание не вписывается в современные строительные стандарты,- здесь нет встроенных лифтовых шахт. Сетчатые шахты расположены в центре лестничных пролетов. В таких лифтах оборудование крепится не к стенам, а к металлическому каркасу.

Важно!

По программе капитального ремонта в Приморье устанавливаются лифты последнего поколения. Все они относятся к классу энергоэффективных и отвечают требованиям безопасности.