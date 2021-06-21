Жителей Приморья проконсультируют опытные адвокаты

Профессиональную поддержку предоставят опытные специалисты в рамках региональной госпрограммы «Безопасный край» на 2020-2027 годы Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Закон «Об обеспечении оказания юридической помощи на территории Приморского края» действует на территории региона с 2012 года. Услуги профессионального юриста предоставляются ветеранам Великой Отечественной войны, детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, инвалидам I и II групп, недееспособным гражданам, Героям труда РФ, усыновителям и гражданам, желающим принять на воспитание в свою семью ребенка, и другим категориям. Ежегодный День бесплатной юридической помощи пройдет в регионе в пятницу, 25 июня. Профессиональную поддержку предоставят опытные специалисты в рамках региональной госпрограммы «Безопасный край» на 2020-2027 годы.

- Консультации можно будет получить в общественных приемных, центрах бесплатной юридической помощи ассоциации и юридических клиниках при вузах, а также дистанционно во Владивостоке, Дунае, Сибирцево,- рассказали в региональном отделении Общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов России» в пятницу, 25 июня. - Опытные юристы и адвокаты проконсультируют по широкому спектру правовых вопросов. Параллельно разъяснения дадут сотрудники аппарата уполномоченного по правам человека, службы судебных приставов, прокуратуры и нотариальной палаты

Конкретно!

Жители Приморья могут получить следующие виды юридической помощи:

- устная и письменная консультация по правовому вопросу;

- составление заявлений, жалоб, ходатайств и других документов правового характера;

- составление судебных документов в суд общей юрисдикции и мировому судье, в том числе апелляционных жалоб.

- также адвокат может представлять интересы граждан в государственных, муниципальных органах, организациях, у мирового судьи и в суде общей юрисдикции.

Куда звонить?

Юридическая помощь оказывается либо по предварительной записи, либо дистанционно. С графиком приема можно ознакомиться здесь.