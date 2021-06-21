Приморские выпускники штурмуют вузы и колледжи

В Приморье число бюджетных мест в этом году выросло на 900 человек по сравнению с прошлым годом Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

На этой неделе в Приморье стартовала приемная кампания в университетах и колледжах региона. Получить профессиональное образование за счет бюджета смогут порядка 15 тысяч выпускников школ. В приоритете – специальности, важные для развития экономики и социальной сферы края.

- Все выпускники получат востребованные и актуальные на современном рынке труда специальности,- подчеркнула заместитель председателя регионального правительства – министр образования края Наталья Бондаренко.

Так, в вузах Приморья наибольшее число бюджетных мест выделено будущим кораблестроителям. Также краю очень нужны молодые компьютерные гении, квалифицированные специалисты в сферах здравоохранения и образования, экономики и управления, в сельском, лесном и рыбном хозяйствах.

В колледжах региона ждут будущих специалистов в области гостеприимства, в машиностроительной и транспортной отраслях, в сферах экономики и информатики.

Кстати, число бюджетных мест для абитуриентов в учреждениях среднего и высшего профессионального образования в этом году выросло на 900 человек по сравнению с прошлым годом. Это предусмотрено госпрограммой «Развитие образования Приморского края» на 2020-2027 годы.

Только цифры

- По программам высшего образования абитуриентам предложат 7635 бюджетных мест

- Из них 7123 – по очной форме обучения,

- 485 – по заочной,

- 27 – по очно-заочной.

- По программам среднего профессионального образования для абитуриентов предусмотрено 7 315 бюджетных мест. Из них 6 740 – по очной форме обучения, 560 – по заочной и 15 – по очно-заочной.