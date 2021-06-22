Волонтеры следят за порядком на экзаменах

Ситуационные центра организованы в рамках госпрограммы «Развитие образования Приморского края» на 2020-2027 годы. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Приморские выпускники сдают итоговые испытания. Проведение Единых государственных экзаменов контролируют аккредитованные волонтеры. Все должно быть по-честному, ведь от результатов во многом зависит профессиональная судьба вчерашних школьников. С помощью веб-камер наблюдатели отслеживают все, что происходит в аудиториях, в режиме реального времени. Ситуационные центра организованы в рамках госпрограммы «Развитие образования Приморского края» на 2020-2027 годы.

Большинство волонтеров – старшекурсники приморских вузов, которые не понаслышке знают обо всех уловках, к которым могут прибегнуть испытуемые. В случае попытки «списать» нарушитель получает «черную метку». Информация проверяется Федеральными общественными наблюдателями. И если факт подтверждается, хитрецов ждут большие неприятности, вплоть до аннулирования результатов экзамена.

В этом году региональный ситуационный центр (СИЦ) расположился во ВГУЭС. В нем работают 150 аккредитованных волонтеров. Студенты ДВФУ также участвуют в контроле хода экзаменов. Ситуационный центр федерального университета вышел на федеральный уровень, - студенты отслеживают ход ЕГЭ не только в Приморье, но и в 1500 школах Хабаровского, Камчатского края, Сахалинской, Амурской, Магаданской областей, Чукотского автономного округа и Республики Саха (Якутия).

- Организация СИЦ в Приморье направлена на обеспечение открытости и прозрачности экзаменационного процесса, а также повышение доверия общества к процедуре и возможности предоставления оперативной информации о ходе экзамена. В случае подтвержденного нарушения мы можем сразу принять необходимые меры реагирования как к участникам, так и к организаторам, нарушающим процедуру проведения экзамена, - заявила министр образования Приморского края Наталья Бондаренко.