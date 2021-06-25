Вооруженные силовики ворвались в историческое здание в центре Владивостока

В центре столицы Приморья устроили маски-шоу. Фото: Инстаграм @vegasugl

Обеденное время в эту пятницу выдалось увлекательным на зрелища. Вооруженный спецназ Росгвардии штурмует здание Дальрыбвтуза в центре Владивостока. «Комсомолка» разобралась в происходящем.

25 июня в полдень в центре Владивостока случилось маски-шоу. Сотрудники Росгвардии штурмует здание Дальрыбвтуза, который расположен на Светланской, 5. Спецназ в касках и бронежилетах врывается в университет через парадный вход, рядом вальяжно расхаживают коллеги, которые все снимают на телефон. Вверх по Океанскому проспекту тоже есть активные действия: несколько сотрудников прикрывают, прячась за автомобилями.

В пресс-службе университета журналисту пояснили, что у них все в порядке.

Как рассказал «Комсомолке» очевидец, улица не была перекрыта, люди спокойно могли пройти мимо, однако пешеходы стояли шокированные, не зная, как реагировать на происходящее.

Через полчаса все закончилось.

В Росгвардии корреспонденту редакции уточнили, что у них проводятся тактико-специальные учения в рамках подготовки сотрудников.

– Это плановые занятия. Наши бойцы отрабатывают алгоритм действий, – заявила представитель ведомства.

Какая была у росгвардейцев легенда, в пресс-службе не уточнили, сказав, что это внутренняя информация.