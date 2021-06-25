Покровский план: рассказываем, как архитекторы хотят изменить главный парк Владивостока

Первые работы по благоустройству здесь могут начаться уже в июле. Фото: Сергей БАЛАНОВ

Владивосток — город относительно молодой, его история насчитывает всего 161-й год. Как и любой город, он не тратил это время зря: рос и разрастался, возникали новые улицы, районы и дороги, строились здания, основывались кладбища, а позже они оказывались вовсе не на окраине. Так было и с Покровским кладбищем, которое в начале 20-го века оказалось фактически в центральной части города и стало наиболее престижным. Здесь хоронили состоятельных горожан, офицеров Сибирской флотилии, известных общественных деятелей. В 1923 году кладбище было закрыто, в 1935-м разрушен Покровский храм и началась перепланировка бывшего кладбища.

После реконструкции парк станет идеальным местом для тихих прогулок. Фото: Сергей БАЛАНОВ

После 1935-го парк получил название «Комсомольский», в нем был оборудован детский уголок, малый театр, аллеи, танцплощадка, качели. Памятник В.И. Ленину установили на фундаменте снесенной Покровской церкви. В 1990-е началась история Центрального парка культуры и отдыха. Покровский храм восстановили в 2000-х годах. При восстановлении храма обнаружили склеп, в котором сохранились часть эполетов и гроба. Также в 2000-х годах здесь обнаружили могилу Льва Анатольевича Пушкина — родственника А. С. Пушкина.

Чего хотят граждане

Учитывая многолетнюю историю парка, благоустроить его территорию и придать ей современный вид - задача не из легких. Необходимо не только учесть мнения жителей, но и сохранить его историческую идентичность. Именно поэтому сотрудники дирекции общественных пространств первым делом пошли в народ, узнать мнение, что же хотят здесь видеть жители.

После реконструкции в парке появится еще больше зеленых насаждений. Фото: Сергей БАЛАНОВ

- Покровский парк – очень сложное пространство. Это единственный парк Владивостока, который за всю свою историю не менялся в границах. Здесь сохранилась историческая ливневка царских времен вдоль Океанского проспекта. Если рассматривать территорию с точки зрения благоустройства, то есть два больших ограничения: это храм и факт того, что это бывшее кладбище. Места для маневров из-за этого у нас очень мало. Например, мы не сможем сделать дополнительные площадки и дорожки, можно только реконструировать то, что есть сейчас и сделать покрытие на народных тропинках. Проведя несколько встреч с горожанами, мы выявили основной запрос – людям нужно, чтобы в парке было удобно ходить. Здесь очень большие потоки, есть две большие оси, ведущие к жилмассивам. Горожане также просили установить здесь скамейки, урны, освещение, а также построить комфортную и безопасную детскую площадку. На наш взгляд, учитывая все пожелания жителей, должен получиться прогулочный тихий парк, - говорит Лилия Гиззятова, архитектор дирекции общественных пространств города Владивостока.

Серьезные опасения вызывает еще и подпорная стена со стороны Океанского проспекта. Время идет, объект постепенно ветшает, а какой-либо информации о том, что этот объект будет включен в программу реконструкции парка, так и нет. Как говорит Лилия Гиззятова, все упирается в деньги.

При необходимости территорию парка будут патрулировать полицейские. Фото: Сергей БАЛАНОВ

- Все дело в том, что мы ограничены в бюджете. Мы точно будем уводить ливневки и делать там подстилающие покрытия, чтобы парк не смыло по весне, чтобы дорожки были приподняты и людям не приходилось с кочки на кочку прыгать через весь парк. Мы готовим смету и на реконструкцию подпорной стены, но можем попросту не уложиться в итоговый бюджет, - добавила Лилия Гиззятова.

Зеленый покров

В парке много деревьев, а их возраст доходит до ста лет. Учитывая это, а также последствия «ледяного дождя», перед проектировщиками стоит еще одна сложная задача – не только сохранить, но и приумножить зеленую составляющую парка.

Появится ли здесь площадка для выгула собак - решат жители. Фото: Сергей БАЛАНОВ

- Лес мы сохраним, он и так пострадал от «ледяного дождя». Есть места, где народные тропы вскрыли корневую систему деревьев. Эти участки мы будем обходить и делать дорожки так, чтобы не навредить зеленым насаждениям. Мы также высадим новые деревья. Переживания жителей о судьбе старых деревьев понятны, но уверяю вас, управление экологии не позволит вырубить насаждения, которые должны жить. Где-то проведем омолаживающую обрезку, где-то – формовочные или санитарные обрезки. Диковинных и уникальных растений в парке нет. Есть растения, представленные в единичном экземпляре, их количество мы будем увеличивать. За последние 2 года был сделан акцент на плодовые растения: яблони, вишни Саржента и абрикосы. Вообще вводить в ассортимент парка плодовые деревья – правильная инициатива. Это подчеркивает колорит Владивостока, добавляет красок во время цветения и вносит элемент биоразнообразия, ведь в Покровском парке живут белки и птицы, - говорит Юлия Дудина, специалист по озеленению дирекции общественных пространств Владивостока.

Домашним животным тут место?

Самое опасное и самое сложное, по мнению архитекторов, - это принять решение, делать ли площадку для выгула собак или нет.

- Люди, конечно, пока еще не убирают за своими питомцами. Это проблема, культуру эту тяжело и медленно воспитать. Но мы хотели все-таки поставить одну площадку для прогулок с домашними животными. Пока это спорный момент, но мы будем делать по нему детальный опрос населения, ведь это единственное зеленое место в этой части города, в том числе и для прогулок с животными.

Архитекторы хотят привести все дорожки парка в надлежащее состояние. Фото: Сергей БАЛАНОВ

Под присмотром полиции

По словам Лилии Гиззятовой, в этом году будут полностью сделаны пешеходные дорожки, освещение на всей территории парка и расставлены малые архитектурные формы. В парке появятся также умные камеры наблюдения. Вырубать парк под парковки никто не будет, ведь он является объектом культурного наследия. Кстати, про забор тоже можно забыть.

- У парка есть свое естественное ограждение: это начало зелени, рельеф и граница в виде улицы. Забор ставят только в том случае, если хотят закрывать парк на ночь, у нас такой задачи нет. Кроме того, по необходимости можно включить территорию парка в маршруты патрулирования полиции, - добавила Лилия Гиззятова.

К середине либо к концу июля будет завершен подсчет и подбиты все сметы, по которым дирекция общественных пространств получит финансирование на реконструкцию парка, сразу после этого начнется активная реконструкция парка.