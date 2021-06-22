В Приморье «на себя» работают 20 тысяч жителей края

Одно из важных направлений – поддержка работодателей, которые обеспечивают приморцам возможность заработать на жизнь Фото: Олег УКЛАДОВ

Правительство Приморского края продолжает принимать меры, направленные на повышение занятости трудоспособных жителей. Проблема по-прежнему актуальна в связи с вынужденными ограничениями из-за пандемии коронавируса. Одно из важных направлений – поддержка работодателей, которые обеспечивают приморцам возможность заработать на жизнь.

Так, работодатели, принявшие на постоянную работу безработного, зарегистрированного в центре занятости на 1 января 2021 года, могут рассчитывать на государственную помощь. Субсидия полагается также тем предприятиям и организациям, которые зачислили в штат молодых жителей края, ставших выпускниками высших или средних учебных заведений в прошлом году.

Размер субсидии на каждое рабочее место составляет около 50 тысяч рублей. Средства, которые дает государство, можно направить на организацию рабочего места, компенсацию затрат на наставничество или другие нужды предприятия.

- Сотрудники Приморского центра занятости проведут подбор подходящих кандидатов. После заключения трудового договора с гражданином для получения субсидии работодателю необходимо подать заявление в ФСС через государственную информационную систему «Соцстрах», - рассказали в министерстве труда и социальной политики Приморского края.

Выплата субсидии делится на несколько этапов. Первую субсидию в размере МРОТ работодатель получит после первого месяца, вторую – через три месяца, третью – еще через три. Поддержку, предусмотренную госпрограммой «Содействие занятости населения Приморского края» на 2020-2027 годы, можно получить дистанционно. Для этого работодателю нужно направить заявление через портал «Работа в России» и указать перечень вакантных должностей.

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