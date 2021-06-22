Приморские фермеры увеличили надои молока

Предприятие сможет компенсировать из краевого бюджета до 60 процентов затрат на покупку пород элитных коров Фото: Михаил ФРОЛОВ

Политика господдержки животноводства в Приморье дает ощутимый результат. В прошлом году крестьянам были увеличены субсидии из краевого бюджета за каждый литр произведенного молока. Эта мера принята в соответствии с региональной госпрограммой «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия. Повышение уровня жизни сельского населения Приморского края» на 2020-2027 годы.

В итоге производство молока в фермерских хозяйствах за пять месяцев текущего года возросло на 1,3 процента. А всего за этот период сельхозпроизводители всех категорий надоили почти 50 тысяч тонн полезного продукта.

Параллельно ведется целенаправленная работа по оздоровлению краевого стада. В Приморье завозятся высокопродуктивные породы коров. До 60 процентов затрат на покупку элитных буренок предприятие сможет компенсировать из краевого бюджета.

Так, недавно молочная ферма «Раковское» в Уссурийске получила ценный груз. 195 телочек голштинской породы прибыли из Венгрии. Каждая из них, когда подрастет, будет давать порядка 10 тонн молока в год. Кстати, сейчас на ферме ООО «Раковское» содержатся 1240 голов крупного рогатого скота, в том числе 560 коров. Надой на одну корову здесь – более 9,1 тонны молока, что является одним из самых высоких показателей в крае.

- Такие объемы помогут внести весомый вклад в обеспечение продовольственной безопасности жителей края, – отметил министр сельского хозяйства Приморья Андрей Бронц.

Кстати

На сегодняшний день обеспеченность собственным молоком жителей Приморского края составляет 20 процентов, поэтому развитие молочного животноводство является одной из ключевых задач правительства региона.