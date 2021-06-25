Что грозит желающим купить сертификат о прививке от коронавируса во Владивостоке

Использование «липового» документа грозит уголовным делом. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Третья волна коронавируса уже здесь, в Приморье. Ежедневный прирост заболевших ковидом перевалил за сотню, поэтому в крае активно звучат призывы о вакцинации. По итогам прививки гражданам выдается специальный сертификат, подтверждающий то, что человек получил свою дозу вакцины. Однако в Приморье набирает обороты покупка поддельных справок. «Комсомолка» рассказывает, что будет за использование подложного документа.

«КП – Владивосток» обратилась к адвокату Алексею Ананьеву за разъяснением. Он пояснил, что сертификат, или же справка, не относится к официальным документам (паспорт, удостоверения), так как не предоставляет никаких прав и не освобождает от обязанностей, а лишь свидетельствует о каком-то факте, в данном случае о вакцинации. И если поддельный сертификат используется для достижения каких-либо целей, то нужно быть готовым к уголовной ответственности по части 5 статьи 327 УК РФ.

Использование «липового» документа грозит неслабым наказанием. Например, жителя Приморья могут оштрафовать на 80 тысяч рублей или на доход за шесть месяцев; человеку могут грозить долгие обязательные или исправительные работы; гражданина могут посадить в тюрьму на срок до полугода.

В министерстве здравоохранения Приморья отмечают, что те граждане, которые уже сделали первую прививку, появляются в общероссийском реестре вакцинированных, туда вбиваются персональные данные. И эта единая система позволяет найти пациента, если он сделает вторую прививку в другом городе.

– Поэтому, при необходимости, установить данные пациента и выявить реальный факт вакцинации не составит труда, – заметил представитель ведомства.

Редакция обратилась в УМВД России по Приморскому краю за комментарием. Ответ опубликуем в ближайшее время.