Обиженный за то, что его не пустили в клуб, приморец поджег заведение

Владелец клуба просит приморцев помочь в поисках поджигателя. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Ни что не может огорчить так, как отказ в проходе в ночной клуб. Именно это и произошло с жителем Приморья. Обиженный мужчина не растерялся и решил, что «не доставайся же ты никому». Парень облил здание бензином и поджег заведение. Подробнее – в материале «Комсомольской правды».

Инцидент произошел в городе Артем. Известный в этом городе клуб по улице Фрунзе минувшей ночью, 27 июня оказался в гуще, можно сказать, трагичных событий. На странице кафе в Инстаграм появилась информация о том, что неизвестный поджег заведение. Однако, этому поступку было объяснение – парень обиделся, что охрана не пропустила его в клуб. А теперь по порядку.

ПЬЯНЫЙ И С БИТОЙ

Молодой человек, как и большинство населения нашей большой страны, решил провести субботний отдых в клубе. Изрядно накидавшись, приморец направился в популярный в своем городе клуб. На входе его встретила охрана, которой состояние сильнейшего алкогольного опьянения парня не понравилось. В проходе ему отказали. Тусовщик решил не отчаиваться и попытать удачу снова. Во второй раз он решил пройти в клуб с помощью биты, но и она проход в кафе ему не организовала. Размахивая девайсом, он пытался «вразумить» охрану, но парни на фейс-контроле были непреклонны. Они буквально на пинках вытолкали агрессивного посетителя и продолжили следить за порядком. Все происходящее, кстати, зафиксировали камеры наружного и внутреннего наблюдения. На кадрах отчетливо видно, что пришедший в клуб парень пытается наброситься на охрану с битой.

МУЖСКАЯ ОБИДА

Чуть позже приморец снова вернулся в клуб, когда заведение было уже закрыто, и никакая охрана не могла ему уже помешать. В руках вместо биты у парня оказалась канистра с бензином. Недолго думая, он облил вход в здание и поджег строение. Естественно, все моментально вспыхнуло как спичка. Кстати, о конспирации обиженный мужчина не позаботился. Он приехал «на дело» на весьма приметном автомобиле – Toyota Prius в 20-м кузове. Из отличительных знаков на авто – наклейка темного цвета на пассажирской передней двери. Еще одна зацепка – разномастное литье спереди и сзади. И как вишенка на торте – стробирующий стоп-сигнал. Автомобиль тоже попал на камеру наружного видеонаблюдения.

Тот самый автомобиль, на котором приехал обиженный тусовщик. Фото: instagram.com/cafe_club_mayak.

НУЖНА ПОМОЩЬ СЛЕДСТВИЮ

Теперь хозяин заведения разыскивает поджигателя, чтобы наказать его по полной программе. Об этом стало известно из Инстаграм-страницы кафе.

- Дорогие друзья. Нужна помощь следствию. Пожалуйста,кто его узнал- пишите в Директ. Вся информация будет передана правоохранительным органам. Заранее благодарю. Ваш Клуб! – гласит подпись к видео и фото в социальных сетях.

«Комсомольская правда продолжает следить за развитием событий.

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