Летел, собирая авто: массовая авария с 8 машинами разыгралась во Владивостоке

По предварительной информации, разбиты 8 машин. Фото: www.instagram/dps_vl.

Серьезное дорожно-транспортное происшествие разыгралось во Владивостоке днем, 28 июня. На данный момент количество участников и сценарий ДТП устанавливается. Но, судя по кадрам от очевидцев, пострадавших не меньше восьми.

Кузовные повреждения довольно серьезные. Фото: www.instagram/dps_vl.

Авария произошла при движении с «Гайдамака» на Луговую. В числе пострадавших автомобили, которые были припаркованы на обочине. Автомобиль одного из участников стоит поперек дороги, создавая внушительную помеху для проезда.

Один из автомобилей развернуло поперек движения. Фото: www.instagram/dps_vl.

Все транспортные средства получили серьезные кузовные повреждения. Страховка виновника, вряд ли сможет покрыть убытки. Данные о пострадавших сейчас выясняются. «КП-Владивосток» ждет официальных комментариев от ГИБДД. Сотрудники полиции сейчас работают на аварийном участке.

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