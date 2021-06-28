Звезда «Дома-2» получила предложение руки и сердца во Владивостоке

Романтик прошел на катере на фоне Золотого моста. Фото: принтскрин видео.

Популярная участница телепроекта «Дом-2» Алена Савкина, больше известная как Рапунцель, поделилась с подписчиками радостным событием – девушка получила предложение руки и сердца. Важное событие в жизни молодой мамы прошло в родном городе, во Владивостоке, куда звезда телешоу приехала в отпуск вместе с женихом и маленьким сынишкой.

– Я хочу вам сказать, что я счастлива. Ровно 10 месяцев назад мы встретили друг друга и даже подумать не могли, что так сильно возможно любить. А сейчас на моем пальце кольцо. Знаете, я за то, чтобы мир существовал для меня только в рамках моей семьи. И знайте, мама-одиночка не человек с неполноценном жизнью, не женщина, которая должна думать о том, что подумают о ней другие.. Она должна быть женщиной, которая достойна счастья, как и все. Я счастлива, я люблю, и я любима, – рассказала новоиспеченная невеста на личной страничке в Инстаграм.

Стоит отметить, что 24-летняя Алена пришла на проект вслед за старшей сестрой Ольгой. Двух длинноволосые красоток из Владивостока как нельзя лучше подходят под образ Рапунцель. У старшей за время шоу появилось двое деток, младшая – воспитывает двухлетнего сынишку Богдану. Мальчик родился во время съемок телепроекта, от Ильи Яббарова, с котором девушка строила отношения. С новым возлюбленным – Ильей Семиным она познакомилась весьма небанально – в стриптиз-клубе, где молодой человек трудился. Ребята уже не раз ссорились и расходились, но, судя по всему, чувства взяли верх. Хотя многие подписчики Рапунцель не верят в искренность происходящего, уверяя, что это лишь красивая картинка для хайпа.

Романтик, во время которого молодой человек сделал важный шаг, прошел на борту катера в бухте Золотой рог. Илья задал свой главный вопрос, качаясь на волнах под звуки саксофона на фоне Золото моста. Обрадованная Алена, не раздумывая ответила «Да».

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