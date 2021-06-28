"Водный рай": на Русском острове появится круглогодичный аквапарк и семейный центр отдыха

Дизайн-проект будущего центра семейного отдыха во Владивостоке Фото: primorsky.ru

Во Владивостоке на Русском острове появится семейный центр «Аквапарадайз» с круглогодичным крытым аквапарком, торгово-развлекательной зоной и гостиницей Novotel. Строительство на полуострове Саперный начнется в ближайшее время.

В новом центре появятся крытый круглогодичный аквапарк, торгово-развлекательная зона, а также спортивно-оздоровительный комплекс со спа и фитнес-зонами. Проект четырехзвездочной гостиницы Novotel также подразумевает создание деловых центров и ресторанов.

Предполагается, что после благоустройства прилегающей территории здесь появится прогулочная парковая зона с велодорожками и тренажерами для занятий спортом под открытым небом.

Строить новое общественное пространство будут ООО «Истерн Аква Парадайз» и компания «ВЭБ Инжиниринг». Стороны уже подписали соглашение о сотрудничестве. Объем инвестиций на создание такого центра составит 5,1 миллиарда рублей. Поддержку при реализации проекта окажет Правительство Приморского края.

По словам генерального директора ООО «Истерн Аква Парадайз» Дмитрия Боярко, строительство центра, сопоставимого с зарубежными аналогами, станет первым на Дальнем Востоке инвестиционным проектом подобного уровня.

«По текущему проекту уже сделано довольно много. Сейчас мы обсуждаем условия финансирования, и это соглашение станет продолжением нашей работы», – сказал генеральный директор ООО «ВЭБ Инжиниринг» Владимир Новиков.