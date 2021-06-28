Под учет: во Владивостоке пересчитают заброшенные дома и обяжут привести их в порядок

Бесхозные объекты будут зарегистрированы в муниципальную собственность Фото: Михаил ФРОЛОВ

В администрации Владивостока решили собрать воедино все списки недостроев и полуразрушенных зданий. Это нужно для того, чтобы привести их в порядок. Приводить объекты в надлежащий вид при этом должны собственники недвижимости.

Создать максимально полный реестр заброшенных объектов Владивостока города поручил заместитель главы городской администрации Алексей Ляйфер.

Почти каждый такой объект несет собой угрозу жизни и здоровью граждан. Задача по сбору подробного списка несет практический характер. Это нужно, чтобы в дальнейшем можно было обратиться к собственникам недвижимого имущества, которые должны содержать его в надлежащем виде. При необходимости будет установлено ограждение, чтобы максимально снизить возможность проникновения детей и взрослых.

Специалисты мэрии отмечают, что часть неиспользуемых сооружений зарегистрирована в реестре муниципальной собственности.

Стоит отметить, что в адрес ведомств или частных собственников регулярно направляются официальные письма с требованием ограничить доступ на объекты, которые представляют опасность, нередко такие обращения остаются без ответа. Впрочем, на подобное бездействие есть вполне законный ответ.

«Будем обращаться за поддержкой в прокуратуру города, в Инспекцию строительного надзора и контроля в области долевого строительства Приморского края, у которых есть полномочия заставить собственников соблюдать свои обязанности и как минимум, обеспечить безопасность, - заявил Алексей Ляйфер. – Также необходимо принимать решения по бесхозяйным объектам, в том числе начинать процедуру их регистрации в муниципальную собственность. В дальнейшем они могут быть переданы в управление профильным организациям, включены в программу приватизации, выставлены на торги».