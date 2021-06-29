Своими глазами: как программа «1000 дворов» делает Владивосток лучше

Новая детская площадка в Трудовом Фото: Сергей БАЛАНОВ

«Стояли у нас во дворе качели, старые, еще с 90-х годов. «Гуляли» по двору из угла в угол, ломались много раз, следов сварки на них не меряно, а сколько было травм и ушибов… Когда мы попали в программу «1000 дворов», эти качели наконец-то убрали, заменив новыми. Хотя бы только ради этого стоило участвовать», - рассказывает Максим Крищук, житель дома по улице Лермонтова, 77, в поселке Трудовое.

Благодаря ему, а также его неравнодушным соседям, до дворе дома сейчас строится новая детская площадка. И хотя работы формально еще не завершены, на ней уже сейчас целый день играют дети, пока взрослые отдыхают рядом на лавках.

Новая детская площадка в Трудовом Фото: Сергей БАЛАНОВ

Не с первого раза

Программа «1000 дворов» работает в регионе с 2019 года и в одном только Владивостоке помогла масштабно отремонтировать 547 дворовых территорий. Заявки в городскую администрацию подают управляющие компании, но чтобы попасть в итоговый список и стать участником программы, жителям дома самим нужно проявить активность и желание. Ведь при отборе заявок учитывается количество собственников, которые проголосовали.

По словам жителей дома 77 по Лермонтова, заявку они подавали и раньше, в 2019-м. Тогда не прошли, но руки не опустились, тем более у соседей-то получилось.

Новая детская площадка в Трудовом Фото: Сергей БАЛАНОВ

- В соседнем дворе, Лермонтова, 68, сделали спортивную площадку. Они участвовали в этой же программе, как и мы, но они набрали больше голосов, поэтому у них пораньше сделали, в этом году. 64-й дом тоже участвовал в этой программе, - рассказывает Максим Крищук.

Однако набрать нужное количество подписей, по его словам, было делом совсем нелегким. Во-первых, потому что в доме часть жильцов снимают квартиры, а голосовать могут только собственники.

Новая детская площадка в Трудовом Фото: Сергей БАЛАНОВ

- Ходили по квартирам, просили арендаторов связаться с хозяевами, чтобы они объяснили им ситуацию и уговорили поучаствовать, - говорит Максим Крищук. - Вообще это было нелегко – собирать подписи. Встречался с недопониманием людей. Одни говорили: зачем, мы не будем участвовать, нам площадка не нужна. Встречались такие, кто говорил: я не буду голосовать, там будут люди со всего района собираться, под окнами на лавочках сидеть. Потом эта пандемия наступила. Думали, ну все, пролетаем. Но я понимал, что это важно. У меня и своих растет четверо, и часто приезжают в гости племенники и племянницы. Рядом с домом погулять же приятнее. У меня тут дедушка с бабушкой жили, теперь мы. И так общими усилиями победили.

По словам Максима, многие сначала отказывались, потому что думали, что им придется самим платить за эту площадку. Однако для самих жильцов программа «1000 дворов» бесплатная.

Новая детская площадка в Трудовом Фото: Сергей БАЛАНОВ

В итоге в конце мая возле дома по Лермонтова появились строители. Старый инвентарь убрали, подготовили площадку, установили большинство аттракционов, в том числе и качели. И хотя по контракту сдать площадку нужно в августе, работы осталось немного: довезти оборудование и сделать покрытие. Сейчас тут пока мелкий гравий, но он мягкий, так что местных ребят уже не установить – на площадке целыми днями шумно и людно, играть приходит малышня из соседских дворов.

Кстати, для того, чтобы попасть в программу и получить новую детскую площадку, важный критерий при отборе: сколько есть домов рядом, жители которых тоже смогут посещать объект. А если жители голосовали за благоустройство придомовой дороги, то учитывается степень износа асфальта и готовность жителей участвовать в софинансировании (5 %).

Новая детская площадка в Трудовом Фото: Сергей БАЛАНОВ

Выбирают нужное

Программа благоустройства дворов предполагает три опции на выбор – детская, спортивная площадка или асфальтирование проездов. Последнее, конечно же, самое популярное, большинство владивостокцев голосует именно за этот пункт. Правда, жителям Лермонтова асфальтирование оказалось не актуальным – проезды у них и так в хорошем состоянии.

Такая же ситуация оказалась и на Шошина, 17а. Здесь тоже проголосовали за детскую площадку, поэтому сейчас строители возводят здесь новый городок.

Новая детская площадка на улице Шошина Фото: Сергей БАЛАНОВ

Насколько этот объект долгожданный, хорошо видно на контрасте со старой детской площадкой, часть которой пока еще осталась рядом: грязные песочницы, облезлые горки, поломанные лавки и все те же ржавые и опасные качели.

Чтобы расчистить пространство для новой площадки, пришлось выкорчевать десяток автомобильных шин. Сейчас они сложены рядом и ждут, когда их отправят на переработку.

Новая детская площадка на улице Шошина Фото: Сергей БАЛАНОВ

Но новой площадке пока тоже отсутствует покрытие, так что территория обнесена сигнальной лентой. Но уже этим летом и здесь будут раздаваться веселые детские голоса.

Новая детская площадка на улице Шошина Фото: Сергей БАЛАНОВ

Кстати, в этом году в мэрию Владивостока поступило более 500 заявок на участие в программе «1000 дворов». Предварительно отобрано 80 адресов, которые ждет благоустройство в следующем году. Однако окончательный перечень и количество дворов станут известны после подтверждения финансирования Правительства Приморья. С предварительным перечнем можно ознакомиться здесь.

Так выглядела старая площадка Фото: Сергей БАЛАНОВ

Официально

Заместитель главы администрации Тарас Фищук: «Долгие годы во Владивостоке не проводилось никакой работы по ремонту дворов. Были сотни жалоб и обращений. Муниципалитет давал стандартный совет всем – работайте со своей управляющей компанией, изыскивайте средства. Но очевидно, что ремонт двора – очень затратное мероприятие. И не все дома в состоянии оплатить установку детской площадки и тем более асфальтирование. Программа по ремонту дворов, созданная по решению губернатора Приморья, – это отличная возможность привести в порядок свою придомовую территорию. За четыре года ее реализации во Владивостоке удалось отремонтировать шестую часть всех дворов. Это внушает надежду, что через несколько лет жители каждого дома смогут гордиться своим двором».