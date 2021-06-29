Летят перелетные кошки: правила перевозки животных стали либеральнее

Виктор и его хозяин отметили успешную операцию по подмене. И с тех пор жизнь у кота - роскошная!

Теперь в самолет «Аэрофлота» можно взять не одного, а двух или трех питомцев - котов, собак и даже птиц. Животные должны быть старше 6 месяцев. Такие новые правила перевозки животных утвердила авиакомпания.

Правда, брать всех трех в салон нельзя. У вас есть выбор:

- Двоих отправить в багажный отсек (каждого в отдельном контейнере), одного взять в салон в переноске. Его вес вместе с переноской не должен превышать 8 кг.

- Одного питомца сдать в багаж, двоих - в салон. Оба летят в одной переноске. Общий вес обоих питомцев вместе с переноской - не больше 8 кг.

Изменилось время, за которое вы должны подать запрос в авиакомпанию на перевозку животных. Если раньше нужно было сообщить об этом в «Аэрофлот» за 24 часа до вылета, то теперь - за 6 часов. Оповестить можно по телефону или через офис продаж.

Также авиакомпания сократила список потенциально опасных пород собак, которых запрещено перевозить. Раньше их было 75, теперь - 12. Например, можно перевозить мопсов, боксеров, бульдогов, пекинесов. При регистрации на рейс животное будут фотографировать, а на переноску прикрепят наклейку с его данными и телефоном хозяина.

Остальные правила практически не изменились. Как и раньше, питомцев можно брать на борт как в мягких сумках-переносках, так и в твердых - например, из пластика. Максимальные габариты жесткого контейнера: длина - 44 см, ширина - 30 см, высота - 26 см. Размер мягкой сумки-переноски в сумме трех измерений не должен превышать 126 см. Для путешествия у вас должен быть ветеринарный паспорт с отметками о прививках, деланными не раньше чем за 14 дней до полета. Цена перевозки животного зависит от расстояния и стартует от 3750 рублей.

А вот для толстых котов (а также собак и птиц) поблажек нет: в салон пускают с животными, чей вес с контейнером не превышает 8 кило.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Кот Виктор, которого в 2019 году не пустили в салон самолета из-за перевеса, припеваючи живет во Владивостоке.

Напомним, Виктор вместе со своим хозяином Михаилом Галиным летел из Риги во Владивосток с пересадкой в аэропорту Москвы. Здесь контрольное взвешивание показало, что животное отъелось до непозволительных для перевозки в салоне 10 кг. Хозяин кинул клич по соцсетям, нашел похожего кота с более стройной талией и подменил Виктора на взвешивании. Когда обман раскрылся, авиакомпания забрала у Михаила 370 000 бонусных миль, накопленных за 14 лет, а кот Виктор стал звездой и символом борьбы за права животных.

- Кот летает со мной по важным делам, - Михаил Галин и сейчас не расстается с Виктором в поездках. - В марте 2020 года мы летали на выставку в Москву, оттуда ехали поездом в Казань.

Из Казани полетели в Новосибирск, затем во Владивосток. Такой долгий вояж связан с тем, что авиакомпания S7 изменила правила перевозки животных, благодаря чему Виктор мог лететь со мной в салоне.

Кстати, с конца 2020 года кот снова набрал вес.

- Он все так же толст и прекрасен! - отзывается о питомце хозяин.