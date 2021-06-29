«Вызывающе равнодушный и спокойный»: в Приморье завелся «клубничный тигр»

Очередная встреча с тигром в Приморье. Фото: Центр "Амурский тигр"

В окрестностях Спасска-Дальнего уже несколько раз выходил к людям один и тот же амурский тигр. Он совсем не боится человека и ведет себя как-то слишком спокойно. Специалисты уверяют, что это поведение для хищника не типичное и его срочно нужно поместить в реабилитационный центр.

Животное прозвали «клубничный тигр». Дело в том, что впервые его заметили в начале июня в одном из подсобных хозяйств, где выращивают клубнику. Амурский тигр зашел в гости к людям ночью, вел себя спокойно. Сперва полежал в одном из огородов, потом вышел на променад на центральную улицу. Гулял, пока местные жители не спугнули его шумом и не вызвали охотнадзор

Такое поведение для тигра не норма. Следующая встреча не заставила долго ждать. В июне он выходил к людям уже несколько раз, гулял по сельскохозяйственным полям, лежал вдоль дороги. И всякий раз поведение хищника было вызывающе равнодушным и спокойным.

Хищник гуляет по полям и не боится людей. Фото: Центр "Амурский тигр"

Охотнадзор уже получил разрешение на отлов. Специалисты занимаются поиском хищника. Летом этот процесс гораздо сложнее, ведь в отличие от зимнего периода, зверь практически не оставляет следов при передвижении.

«Клубничного тигра» хотят поместить в центр реабилитации в селе Алексеевка, чтобы понять причину его поведения. Кстати, сейчас в этом центре уже живет тигрица, отловленная недавно в Хасанском районе. Она тоже много раз выходила к людям, правда, при этом успела задрать несколько собак и даже парнокопытных.

«Клубничный тигр» пока в нападениях на домашних животных замечен не был. Но граждан все равно настоятельно просят не контактировать с животным и сразу сообщать о встрече в охотнадзор. А уже только потом в СМИ. Так его быстрее смогут поймать.

«В данной ситуации это необходимо в первую очередь для безопасности самого зверя — встреча с недобрыми людьми может закончиться трагически», - считают представители АНО «Центр «Амурский тигр».

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14