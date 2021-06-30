Известный в Приморье рыбопромышленник трагически погиб на Камчатке

Александр Ткаченко. Фото: fishkamchatka.ru

«КП-Владивосток» стало известно о гибели одного из учредителей компании «Корякморепродукт». Трагедия разыгралась накануне на реке на Камчатке. По словам сотрудников фирмы, Александр Ткаченко улетел в другой регион из Владивостока неделю назад и намеревался пробыть там до конца путины, но судьба распорядилась иначе.

Известный в Приморье рыбопромышленник около 13 часов 29 июня вместе с двумя работниками вышел на лодке в акваторию реки Хайлюля в Карагинском районе Камчатки. Плавсредство двигалось в направлении тундры, но в какой-то момент перевернулось. Как предполагают следователи, которые уже начали проверку, ЧП случилось из-за сильного порыва ветра. Все трое оказались в воде. Александр Ткаченко, к сожалению, не смог справиться со стихией.

– Установлено, что мужчина, 1956 года рождения, спасся, мужчина, 1945 года рождения, погиб, местонахождение молодого человека, 1993 года рождения, до настоящего времени не установлено, – рассказала пресс-служба СУ СК по Камчатскому краю.

В Приморье Александра Михайловича знают, как человека слова и дела. К нему многие обращались за советами по бизнесу и по личным вопросам.