Мишустин подписал приказ: ректор ДВФУ Никита Анисимов покидает свой пост

Никита Анисимов в стенах ДВФУ Фото: Сергей БАЛАНОВ

Пока Приморский край спал, произошла любопытная кадровая перестановка. Свой пост покинул ректор Дальневосточного федерального университета Никита Анимисов. Он пришел на эту должность в 2016 году после того, как на его предшественника возбудили уголовное дело.

Правда, ушел он не в никуда. Ночью, когда во Владивостоке наступило уже 3 июля, стало известно, что Н.Ю. Анисимов назначен и.о. ректора ВШЭ (Высшая школа экономики).

Это, безусловно, повышение. Если ДВФУ, например, занимает только 41 место в рейтинге самых востребованных вузов у работодателей, составленном Forbes, то ВШЭ этот рейтинг возглавляет.

Чуть позже стало известно, что премьер-министр Михаил Мишустин уже утвердил Анисимова в должности.

Кто заменит его в ДВФУ, пока не сообщается. Для большинства сотрудников университета это стало полнейшей неожиданностью. Уезжал в Москву он в командировку. А на сайте ДВФУ до сих пор ректором значится именно Анисимов.

Кстати, сейчас в разгаре приемная кампания. Как сообщают в ДВФУ, на данный момент более 5 000 заявлений на поступление подали абитуриенты из 55 регионов России.

Никита Анисимов Фото: Сергей БАЛАНОВ

Биография Никиты Юрьевича Анисимова:

Родился 20 февраля 1978 года в г. Химки (Московская область). В 1998 году окончил Московский государственный университет (МГУ) имени М.В. Ломоносова. В 2001 году защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата физико-математических наук.

С 2002 по 2013 год работал в МГУ имени М.В. Ломоносова в должностях: ведущий специалист, начальник отдела, заместитель проректора, заместитель председателя Центральной приемной комиссии, директор Института переподготовки и повышения квалификации, проректор. С 2007 по 2009 год — ответственный секретарь Российского совета олимпиад школьников.

С 2013 года Никита Анисимов являлся проректором по учебной работе, первым проректором, исполняющим обязанности ректора в Университете машиностроения (г. Москва).

Возглавлял Дальневосточный федеральный университет с 18 августа 2016 года. На своей должности в ДВФУ в 2020 году Анисимов получал зарплату в среднем 530 тысяч в месяц.

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