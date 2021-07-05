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Общество5 июля 2021 4:50

В министерстве труда и социальной защиты Приморья рассказали, как получить детские выплаты

На вопросы жителей края ответила консультант Лариса Судакова
Елена КРАЙНЕВАЕлена КРАЙНЕВА
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Приморцам рассказали, при каких условиях они могут рассчитывать на детские выплаты

Приморцам рассказали, при каких условиях они могут рассчитывать на детские выплаты

Фото: Евгения ГУСЕВА

На прошлой неделе приморцы прояснили для себя все интересующие их вопросы, касающиеся условий, при которых они могут рассчитывать на детские выплаты, а также возможностей, предоставляющим специальным налоговым режимом. Интервью с консультантом краевого министерства труда и социальной защиты Ларисой Судаковой прошло в прямом эфире.

- При каких обстоятельствах семья может получить отказ в социальной выплате?

- Основная причина, на которую приходится наибольшее число отказов (30 процентов),- это полное отсутствие у заявителя или трудоспособных членов его семьи доходов. Однако, если обстоятельства уважительные и объективные, надо обратиться в наше ведомство с заявлением, тогда после рассмотрения конкретной ситуации пособие может быть назначено. Еще одна частая причина - превышение среднедушевого дохода семьи.

- Расскажите, пожалуйста, об этом подробнее.

- Величина прожиточного минимума в 2021 году — 13963 рублей. Таким образом, доход семьи из трех человек не должен превышать 41889 рублей. В перечень доходов входят: заработная плата, пособия, алименты, компенсации, доходы от реализации и сдачи в аренду жилья, социальные выплаты, полученные в соответствии с законодательством.

- Если семья погашает кредит, можно ли эти выплаты вычесть из суммы дохода?

- Нет. Из расчета не исключаются выплаты семьи по кредитам и займам, выплаты по найму жилого помещения, по коммунальным услугам, штрафы, покупка машины, судебные издержки, расходы на оплату дополнительных занятий ребенку, отпуска, выплаты алиментов в другую семью или иные денежные расходы. Семья сама определяет свои расходы, они являются ее расходными обязательствами и не принимаются во внимание при определении права на получение ежемесячной выплаты.

- В сегодняшних непростых экономических условиях многие подрабатывают неофициально, оказывая те или иные услуги. Возможно ли в таком случае воспользоваться социальной выплатой на детей?

- Если заявитель по каким-либо причинам не может трудоустроиться официально, при этом имеет дело, которое приносит доход, то есть, работает сам на себя, можно оформиться в качестве самозанятого. Чтобы использовать новый специальный налоговый режим, нужно пройти регистрацию и получить подтверждение. Регистрация осуществляется, например, через мобильное приложение Федеральной налоговой службы России «Мой налог».

- А оплата общественных работ позволяет получить государственную поддержку?

- И общественные работы, и работа в качестве самозанятого позволяют иметь официальный доход и дают возможность получать меры социальной поддержки, в том числе на детей от трех до семи лет. Начав получать официальный доход, вы сможете обратиться через четыре-пять месяцев за выплатой.

- Разъясните, пожалуйста, какой доход надо предъявлять,- до уплаты налогов или можно их вычесть из полученной суммы?

- Постановлением Правительства РФ предусмотрено, что доходы каждого члена семьи учитываются до вычета налогов. Это общее правило учета доходов, и оно применяется для расчета доходов семьи при предоставлении иных мер социальной поддержки. В том числе предусмотренных региональной госпрограммой «Социальная поддержка населения Приморского края» на 2020-2027 годы.

- Какие расходы не учитываются в составе доходов?

- Это выплаты на детей от трех до семи лет, которые были получены ранее, ежемесячные выплаты на детей до трех лет, средства, предоставленные в рамках социального контракта, суммы пособий и иных выплат, которые выплачивались на ребенка, который на день подачи заявления достиг возраста 18 лет, а также компенсационные выплаты по уходу за ребенком-инвалидом и инвалидом первой группы с детства.

Конкретно!

Узнать подробную информацию о детских выплатах и условиях их получения можно на официальной странице министерства труда и социальной политики Приморского края.

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