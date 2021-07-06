На Камчатке пропала связь с легкомоторным самолетом, на борту которого находится 26 человек

Экипаж самолета перестал выходить на связь недалеко от поселка Палан Фото: Алексей БУЛАТОВ

На Камчатке экипаж легкомоторного самолета АН-26085, на борту которого находится 26 человек, перестал выходить на связь.

Связь с экипажем прервалась после того, как самолет пролетал недалеко от посёлка Палана - административного центра Корякского округа.

Сообщается, что на борту легкомоторного самолета находится 26 человек, среди которых 1 ребенок и шесть членов экипажа.

Региональное МЧС сейчас выясняет подробности случившегося. На поиски воздушного судна вылетел спасательный вертолет Ми-8.