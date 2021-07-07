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Политика7 июля 2021 2:00

Партия «Новые люди» определилась с кандидатами от Приморья на выборах в Госдуму

В воскресенье, 4 июля, в Москве прошел съезд партии «Новые люди». На нем был утвержден федеральный список кандидатов для участия в выборах депутатов Госдумы и претенденты по одномандатным округа
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Фото предоставлено партией «Новые люди».

Фото предоставлено партией «Новые люди».

Приморский край вошел в объединенную региональную группу Новых людей вместе с Камчаткой, Забайкальем, Хабаровским краем, Амурской, Магаданской и Сахалинской областями, а также Евреиской АО и Чукотским автономным округом.

Список региональной группы состоит из 7 человек. В него вошли: Роза Чемерис, Дмитрий Львов, Дмитрий Ковзан, Валерий Корзунов, Роман Веденеев, Борис Басакин и Владомир Рассадин.

Также в Приморье Новые люди выставили претендентов на места в Госдуме по двум одномандатным округам.

По Артемовскому одномандатному избирательному округу №63 пойдет Денис Григорьев. В Арсеньевском одномандатном избирательном округе №64 будет выдвигаться Сергей Кущаковский.

Всего партия «Новые люди» выдвигает 215 одномандатников по всей России. Еще 239 кандидатов вошли в списки партии по 37 территориальным группам. Возглавят списки партии на сентябрьских выборах председатель партии «Новые люди» Алексей Нечаев и экс-мэр Якутска Сардана Авксентьева.

Алексей Нечаев. Фото предоставлено партией «Новые люди».

Алексей Нечаев. Фото предоставлено партией «Новые люди».

Лидер партии Алексей Нечаев отметил, что выборы 2021 года будут сложными, но конкурентными.

- Мы переходим в новый этап политической борьбы, в котором мы еще не участвовали. «Новые люди» ничего не боятся, очень быстро всему учатся. В прошлом году на втором съезде мы выдвинули кандидатов в городские думы и региональные заксобрания. Мы очень мощные кампании провели и в четырех регионах прошли в заксобрания, - напомнил он.

Сардана Авксентьева отметила, что «Новые люди» могут помочь людям вернуть прямой равноправный диалог с властью.

- Наши чиновники превратились в космонавтов, которые оторвались от земли и смотрят на нас через иллюминатор дорогих автомобилей. Я совершенно уверена, что люди ждут перемен. И мы с вами должны стать катализаторами решения всех проблем людей. Власть должна быть скромной, власть должна быть уважительной по отношению к своему народу. У нас с вами получится оправдать доверие людей, - отметила Сардана Авксентьева.

Сардана Авксентьева. Фото предоставлено партией «Новые люди».

Сардана Авксентьева. Фото предоставлено партией «Новые люди».

Партия «Новые люди» участвует в выборах второй год подряд. За полтора года Новые люди открыли отделения в 75 регионах, создали более 600 избирательных штабов в разных городах и подготовили более двух тысяч политотрядов. Выборы в Госдуму состоятся в сентябре 2021 года и будут проходить 3 дня, с 17 по 19 сентября.

БИЗНЕС-ПРЕСС