Газосварщик из ВПЭС Эдуард Шипуля: Мы, аварийщики, выезжаем туда, где болит прямо сейчас. Приехали - вылечили

Работа на участке. Фото: Анастасия Полетаева

Изношенные трубы и регулярные порывы, из-за которых жители города по нескольку дней вынуждены сидеть без горячей воды, а зимой еще и без отопления – больная тема для владивостокцев. Ежегодно в городе два раза в год проводятся гидравлические испытания для выявления аварийных участков, которые подлежат замене. Чтобы узнать, как происходят работы и как выявляются эти самые аварийные участки, корреспондент «КП-Владивосток» пообщался с газосварщиком пятого разряда Эдуардом Шипуля, за плечами которого - 11-летний опыт работы.

Познакомились мы с Эдуардом прямо на объекте, когда аварийная бригада муниципального предприятия «ВПЭС» устраняла порыв на территории лицея №41 (Борисенко, 22).

Эдуард Шипуля. Фото: Анастасия Полетаева

- Эдуард, расскажите, что за работы проводились 1 июля на Борисенко?

- У нас выполнялась аварийная работа по устранению порыва трубы диаметром 325 миллиметров. Перед этим проводились гидравлические испытания теплосетей, во время которых произошел порыв трубы тепловой сети. Это нормальная ситуация, такое происходит часто. Если есть какой-то проблемный участок, то он тут же дает о себе знать. Так произошло и на Борисенко, 22, – появилась течь. Сеть, конечно же, изношена, видимо, она свое уже давно отработала, но по каким-то причинам дефектовщики решили, что она еще послужит.

- Как удалось выявить, что порыв произошел именно на этом участке?

- Это было видно по тому, как падает давление в трубе. Для этого на ближайшей бойлерной стоят манометры, показывающие давление магистрали: если оно падает или по каким-то причинам начинает «прыгать», это сигнал о том, что что-то с этой трубой не так. На объект выезжают слесари и ориентировочно находят место порыва, после чего приезжает лаборатория – это мобильная бригада, которая проводит диагностику повреждения теплосетей, – и при помощи приборов находит конкретное место, где и произошла авария. После этого вызывается экскаватор и вскрывает место повреждения сетей, то есть проводит земляные работы, демонтирует лотки перекрытия и производит замену поврежденного участка трубы.

Аварийная бригада работает на территории школы на Борисенко. Фото: Анастасия Полетаева

- В чем заключается ваша работа, работа аварийной бригады?

- Мы приезжаем и меняем только участки трубы там, где случился именно порыв. Например, 1 июля на объекте работала аварийная бригада: сварщик, два слесаря. Также присутствовал еще и мастер. Мы прибыли на объект с комплектом оборудования для конкретно этих работ – это газопламенное и электросварочное оборудование, и с сопутствующими элементами, такими как ограждение, предписывающие и запрещающие знаки.

- Во Владивостоке довольно часто происходят порывы, каковы их причины?

- Это становится очевидным, когда мы начинаем вскрывать трубу. Это может быть точечная коррозия или полный износ трубы. Точечную коррозию может вызвать деформация грунта либо грунтовые воды. Нашим трубам в городе почти полвека, естественно их состояние оставляет желать лучшего.

Когда мы начинаем вскрывать трубу, мы уже визуально определяем масштабы аварии. Бывают ситуации, когда невозможно приварить из-за капитального износа трубы, тогда мастера дают команду и экскаватор вскрывает дальше. Бывало и такое, что зимой нам приходилось менять десятки метров труб.

Как устраняются порывы. Фото: Анастасия Полетаева

- Можно ли как-то заранее предугадать порыв?

- На каждый объект есть технический паспорт и на каждый такой объект инфраструктуры есть отпущенный срок работы. Допустим, что гарантия у какой-то теплотрассы 25 лет. Бывают участки, где она и 40 лет может отработать, ее проверяют при помощи гидравлических испытаний. Износ идет постепенно, где-то быстрее, где-то медленнее. Бывает, что мы выезжаем по 5-6 раз за зиму, а где-то раз выехали в начале запуска отопления или гидравлических испытаний, отремонтировали участки - они год работают. Мы, аварийщики, выезжаем туда, где болит прямо сейчас, мы приехали и «вылечили» это.

- На какие участки бригады выезжают в первую очередь?

- В первую очередь, конечно же, приоритет отдается крупному жилмассиву - подающим трубопроводам серьезных диаметров. Это 525 труба, через которую в зимний период на целый микрорайон подается отопление и горячая вода. Работы ведутся до тех пор, пока порыв не устраняется полностью. Бригады выезжают в любое время суток и в любую погоду. Все силы бросаются на устранение аварии. Также в приоритете районы, где находятся детские сады, школы, больницы.

Работа на участке. Фото: Анастасия Полетаева

- Что для вас быть электросварщиком?

- Для меня это уже, наверное, как образ жизни. Сюда приходят люди и работают по 50 лет. Все держится на энтузиазме этих людей, их грамотности и огромном колоссальном опыте, и попасть к таким людям на работу – дорого стоит. Каждый раз, опускаясь в эту канаву с порванной трубой и зимой и летом, ты сам себе бросаешь вызов.

Сложности, конечно же, есть, как и в каждой профессии, но, в конце концов, все равно идешь и делаешь через «не могу» и «не хочу». Особенно если это происходит зимой, потому что дома стоят без отопления. Здесь никуда не денешься.

СКАЗАНО

Тарас Фищук, заместитель главы администрации Владивостока:

- В 2020 году мы провели в городе капитальный ремонт почти 13 километров тепловых сетей – этого, конечно, недостаточно, учитывая высокий процент их износа. Но исходим из возможностей. Цифра примерно соответствует количеству замененных теплосетей годом ранее. В этом году планируем отремонтировать 14,2 км тепловых сетей – 3,7 км приведет в порядок ВПЭС, еще 10,5 км - ДГК. Работы крайне важные: от того, как мы их проведем, зависит прохождение отопительного сезона.

КСТАТИ

В этом году специалисты ВПЭС проведут перекладку участка теплотрассы на улице Борисенко. Износ сетей здесь значительный, что периодически аукается порывами и необходимостью их в срочном порядке устранять.

Как отметили специалисты ВПЭС, ремонт трубопровода на улице Борисенко начнется 26 июля в 9 часов утра и завершится 30 сентября. На этот период в районе дома № 22 по улице Борисенко будет перекрыто движение. Горожан просят отнестись с пониманием.