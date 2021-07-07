Бюджет исполнен. Депутаты внесли корректировки в главный финансовый закон края

Парламентарии закрепили уверенность в завтрашнем дне Фото: Сергей БАЛАНОВ

Повестка работы разделилась на экономический блок и социальный. Общим решением депутаты утвердили исполнение бюджета края 2020 года, корректировки в главный финансовый закон 2021 года.

Много внимания депутаты уделили крайне важному вопросу о расходах и доходах региона. Впрочем, отрицать важность здесь не сможет никто: ведь именно от того, сколько денег направлено на те или иные госпрограммы (здравоохранение, образование и так далее), зависит, насколько комфортными будут больницы и поликлиники, качественным образование и многое другое.

«У нас увеличились налоговые доходы. Основная часть дополнительных средств будет направлена на расходы социального характера, а также на инвестиционные расходы - строительство и ремонт школ, детских садов, медицинских учреждений, ремонт дорог», - прокомментировал ключевой вопрос повестки спикер Законодательного собрания края Александр Ролик.

Александр Ролик. Фото: пресс-служба ЗС ПК

Дали больше

Бюджетный блок традиционно ставится первым в повестке работы Законодательного собрания. Июньское заседание краевого парламента тоже началось с обсуждения распределения доходов, поступивших в казну края. Кстати, в отличие от предыдущей практики, когда деньги выделяла Москва, сейчас шла речь о налоговых доходах самого региона. Обогатили край поступления с налога на прибыль, НДФЛ, по упрощенной системе налогообложения. Всего же в бюджет края добавилось почти 6,4 млрд рублей.

И именно эти деньги необходимо было распределить. В выигрыше, если корректно употребить здесь такое слово, оказались все госпрограммы, реализуемые в Приморье. А они охватывают практически все сферы жизни края.

Итак, госпрограмма «Развитие здравоохранения» получила еще 1 млрд 38 млн рублей. Из этих денег почти 200 млн будет направлено на строительство, ремонт и оснащение медучреждений, а 185 млн на выплаты медработникам за дополнительную нагрузку. Еще 470 млн предусмотрено для обеспечения населения лекарствами. Второй по объему полученных средств по июньским корректировкам стала госпрограмма «Обеспечение доступным жильем и качественными услугами ЖКХ». Сюда дополнительно добавлено 1 млрд 250 млн рублей. Эти деньги направят на приобретение жилья для детей-сирот и субсидию на топливо. Не останется без денег и программа «Экономическое развитие и инновационная экономика». Ее бюджет подрос на 1 млрд 196 млн рублей.

«Правительством края предложены значительные изменения в бюджете, большая часть из которых направлена на расходы социального характера, а также на инвестиционные расходы - строительство и ремонт школ, детских садов, медучреждений, ремонт дорог», - отметил председатель комитета по бюджетно-налоговой политике и финансовым ресурсам Галуст Ахоян. Нареканий ни у одного контролирующего ведомства проект корректировок не вызвал. И потому большинством голосов депутаты одобрили предложение правительства.

Галуст Ахоян. Фото: пресс-служба ЗС ПК

Следующим вопросом стал отчет по исполнению бюджета за 2020 год. В общих чертах - бюджет исполнен полностью. Теперь подробности.

Итак, несмотря на сложный год, связанный с ковидными ограничениями, главный финансовый документ Приморья в 2020 году был исполнен с отличными показателями. Обязательства по расходным статьям выполнены на 95,1%, а поступление доходов в бюджет оказалось 100-процентным. «Особенностью краевого бюджета в 2020 году является его исполнение в условиях пандемии, в связи с чем значительная часть расходов была направлена на необходимое финансовое обеспечение мероприятий по предотвращению ухудшения экономической ситуации, профилактике и устранению последствий распространения коронавирусной инфекции, защите здоровья граждан, оказанию помощи заболевшим», - отметил председатель профильного комитета Галуст Ахоян. Общий объем расходов в 2020 году превысил объем предыдущего года на 21 процент. «По расходной части краевого бюджета хочу отметить, что бюджет в прошедшем году исполнен на 95 процентов и это наилучший результат за последние годы», - подчеркнул он. При этом была сохранена социальная направленность краевого бюджета.

Заявления не будет

Следующий принципиальный блок - социальный. И первое, на чем стоит остановиться, это поправки в статью 9 регионального закона «О государственной социальной помощи в Приморском крае».

За сложным названием кроется изменение, которое сделает жизнь тех, кому может быть начислена социальная пенсия, удобнее. В частности, ранее, для того, чтобы оформить социальную выплату, претендент на меру поддержки должен был лично подать заявление и копии документов. Сделать это можно было двумя способами: либо по почте на адрес отделения соцзащиты населения по месту регистрации гражданина, либо через портал госуслуг или Социальный портал Приморского края. Теперь же, как отметила председатель комитета по социальной политике и защите прав граждан Татьяна Косьяненко, все будет делаться автоматически.

«Предлагается установить назначение региональной социальной доплаты к пенсии в беззаявительном порядке. Это касается выплат пенсионерам, детям-инвалидам и детям до 18 лет, получающим пенсию по потере кормильца», - пояснила депутат. Теперь структурное подразделение краевого государственного казенного учреждения в течение пяти дней должно известить пенсионера о том, что ему назначена выплата. Самое важное, что для того, чтобы претендовать на региональную доплату к пенсии, подавать заявление не надо. Все происходит в беззаявительном порядке.

Татьяна Косьяненко. Фото: пресс-служба ЗС ПК

Закон вступит в силу с 1 января 2022 года.

Следующие поправки касаются такого сложного вопроса, как похороны людей без документов. Обычно эти расходы несут ритуальные службы муниципалитетов. Сейчас же на законных основаниях из бюджета населенного пункта в казну похоронной службы будут поступать компенсации. Правда, речь идет только о тех организациях, которые созданы в форме муниципальных учреждений.

Напомним, что правом на похороны за счет ритуального бюро обладают неработающие лица, которые не являются пенсионерами и не подлежат обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности или в связи с материнством, а также рожденные мертвыми дети по истечении 154 дней беременности. Если говорить о том, почему депутаты вернулись к этому вопросу, то в законодательстве существовало некое противоречие. С одной стороны, региональное законодательно позволяет проводить такие компенсации. С другой - положения статьи 78 Бюджетного кодекса РФ исключают государственные (муниципальные) учреждения в качестве получателей субсидии, поскольку для них предусмотрен иной порядок финансирования. «Таким образом, ограничиваются права специализированных служб по вопросам похоронного дела муниципального уровня. Закон призван исключить данные противоречия», - подчеркнула председатель комитета Законодательного собрания по социальной политике и защите прав граждан Татьяна Косьяненко. Закон вступит в силу с 1 сентября 2021 года.

Тяните билетик

Экскурсоводы отныне должны будут сдавать экзамены. Причем тестировать их будет специальная комиссия, создать которую в Приморье должен департамент туризма.

Как отметил председатель комитета по экономической политике и собственности Сергей Ищенко, новые поправки исключат возможность работы на рынке туристов с альтернативным прочтением истории Приморья и Владивостока. «Не секрет, что основной туристический поток в Приморье идет из Китая и Южной Кореи, - сказал Сергей Ищенко. - При этом туристические группы приезжают со своими гидами, которые зачастую дают неверную историческую информацию о нашем крае. Чтобы этого избежать, аттестационные комиссии будут проверять знания экскурсоводов. Также будет утвержден нагрудный знак-карточка для гидов. Создается единый реестр экскурсоводов и гидов-переводчиков». Поправки в краевое законодательство о туристской деятельности вступят в силу через год - 1 июля 2022 года.