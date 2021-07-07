«Рукописи не горят!»

Бал Сатаны. Фото: Вероника Стахеева

«Мастер и Маргарита» - легендарный роман, ставший одним из самых значимых в мире литературы. И спустя несколько десятилетий эта история вновь находит свое воплощение на сцене Приморского краевого драматического театра им. Горького в постановке Ефима Звеняцкого, но уже в новом видении и с новыми техническими возможностями.

Взять в репертуар любого театра «Мастера и Маргариту» - это поистине героический шаг. Ведь не секрет, что попытки поставить спектакль по самому культовому роману Михаила Булгакова частенько оканчиваются полным провалом. И дело не только в роковых последствиях, которые мистическим образом начинают происходить с теми, кто занят в творческом процессе, но и в невероятной технической сложности и поисках, чтобы перенести книгу с ее необычным повествованием на сцену. Ведь зачастую многое зависит от того, что режиссер вынесет из романа на первый план. Ведь «Мастер и Маргарита» - это огромное количество сюжетных линий, взаимодействий и событий, тут не получится «объять необъятное». Чем-то всегда придется жертвовать.

Что лукавить, многие помнят легендарный роман по цитатам о «первой и последней свежести осетрины» или фразе «Достоевский бессмертен!». В этом спектакле нет ни той самой «нехорошей» квартиры, ни скандального выступления в варьете, ни проделок свиты Воланда в ресторане «Грибоедов».

Свита Воланда. Фото: Вероника Стахеева

Драматург Елена Исаева вынесла из романа две основные сюжетные линии, которые создают у Булгакова принцип - «роман в романе». Историю древнего города Ершалаим, где идут поиски души и истины, и историю всепоглощающей любви Мастера и Маргариты, которая разворачивается вне времени и пространства.

Михаил Булгаков в своем романе очень точно описал внешний вид многих персонажей. Но Андрей Климов, наоборот, постарался уйти от стилизации под конкретную эпоху, чтобы история, которая происходит в Москве, визуально не потеряла своей актуальности даже сейчас.

Сценограф и художник по свету Сергей Скорнецкий максимально использовал визуальное пространство сцены с помощью легких экранных панелей, чтобы уйти от тяжелых громоздких конструкций. Благодаря световым решениям все это моментально трансформируется в каменные стены дворца прокуратора Иудеи либо в маленький подвал, где жили Мастер и его возлюбленная, или в роскошный, буквально обрушивающийся в зрительный зал бал Сатаны. Кстати, праздник нежити вряд ли кого-то может оставить равнодушным. Воплотить сцену, где все гости, согласно книге, приходят обнаженными, мало кому под силу. Но благодаря эффектным костюмам, созданным художником Андреем Климовым, бал Воланда является чуть ли не самой роскошной сценой всего спектакля. Здесь переплетаются воедино изумительный свет, соблазнительные костюмы актрис, музыка и хореография. Особенно стоит отметить то, как режиссер воплотил сцену полета Маргариты над ночной Москвой. Это получился триумф прекрасной женщины, наслаждающейся своей свободой, под музыку композитора эпохи барокко Георга Фридриха Генделя в современной аранжировке.

Фрида (Наталья Овчинникова). Фото: Вероника Стахеева

В спектакле занята едва ли не вся труппа театра. Мастера и Маргариту играют супруги Валентин и Валерия Запорожец. Отчасти, если «химия» и чувствуется между артистами, то булгаковских героев в них пока еще недостает. Слишком уж агрессивной и резкой героиня остается на протяжении всего спектакля, не меняя рисунок своей роли. А ведь именно «дерзость в любви и решительность в поступках» были присущи прототипу и вдохновительнице прообраза героини Булгакова французской принцессе Маргарите де Валуа. Мастер же как будто всегда в тени, прячущийся за меланхоличностью душевнобольного.

Свита Воланда - Бегемот (Максим Клушин), Азазелло (Сергей Лисинчук), Коровьев - (Сергей Гончаров), Гелла (Александра Аубекерова) - прекрасное украшение всего спектакля. Их появление на сцене равносильно их появлению на страницах романа: в меру бесовщины, сарказма и иронии. Воланд в исполнении Николая Тимошенко полон аристократизма и обаяния, без которых роль дьявола бы не удалась. Не уступает им Денис Неделько, воплотивший образ поэта Ивана Бездомного. Герои Ершалаима - Понтий Пилат (Александр Славский) и Иешуа (Сергей Коврижиных) как будто сошли со страниц книги.

Мастер и Маргарита. Фото: Вероника Стахеева

Спектаклю особенно повезло на второстепенных героинь, которые оставляют приятное послевкусие - соблазнительная Низа в исполнении Елены Пономаренко или Фрида (Наталья Овчинникова), поведавшая трагичную историю несчастной грешной души, что жаждет покоя.

Режиссеру Ефиму Звеняцкому и актерам удалось найти убедительное сценическое воплощение персонажей романа. При этом создатели спектакля очень бережно отнеслись к тексту романа, сохранив его единство в сюжетных линиях.

С точностью передан мистицизм, которым пронизана книга. Костюмы, грим, свет работают на то, чтобы очаровать зрителя, погрузить его в события, увлечь за собой. Но прежде всего показать историю любви, добра и зла, дать возможность увидеть тот самый свет.

Низа и Понтий Пилат. Фото: Вероника Стахеева

Булгаков создавал «Мастера и Маргариту» как завещание, как свое главное послание человечеству. И слова Воланда «рукописи не горят» и воскресение из пепла самого романа - это широко известная латинская пословица: «Verba volant, scripta manent» («Слова улетают, написанное остается»). Спектакль «Мастер и Маргарита», бесспорно, вызовет у зрителя немало рассуждений, сравнений, но эта история, подаренная театром им. Горького, оставит тот самый отклик, когда любые слова потом исчезнут, а увиденное останется.

ОБ АВТОРЕ

Юлия Никитина - журналист, театральный обозреватель, студент магистратуры истории искусств Дальневосточного федерального университета. Участник лаборатории молодых театральных критиков в рамках XV фестиваля «Арлекин» (Санкт-Петербург).