«В кольцо взяли»: ОМОН посетил «блошиный» рынок между Луговой и Спортивной

ОМОН наведался на рынок между Спортивной и Луговой. Источник: предоставлено читателем «КП-Владивосток»

Происходящее на рынках Владивостока вызвало живой интерес у приморцев. Горожане рассказывают о целых автобусах ОМОНа, прибывших сегодня в район площади Луговой. По словам очевидцев, сотрудники подразделения, проверяют миграционные документы работников своеобразного торгового пространства, растянувшегося между Спортивной и Луговой. Эту информацию «КП-Владивосток» подтвердили в пресс-службе УМВД по Приморскому краю.

Как пояснили «КП-Владивосток» в пресс-службе УМВД по Приморскому краю, проверка соблюдения миграционного законодательства в ходе рейдов - стандартная процедура, проходящая с определенной периодичностью несколько раз в год, и о ее результатах ведомство сообщит лишь по окончании рейдов. А в пресс-службе Росгвардии по Приморью сообщили, что их сотрудники, ОМОНовцы, принимают участие в проверках, но операцию куририрует управление Министерства внутренних дел.

Судя же по фото и видео с места событий, подобная акция происходит не впервые - как минимум уже второй раз за неделю. Однако многие жители сообщают, что мигрантов-нарушителей правоохранители выявляют уже третий день подряд. А результат - «полный автобус иностранцев», которых, видимо, доставят в центры временного содержания.

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