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10 июля 2021 6:52

«Брать мед на рынке - большой риск»: пасечник раскрывает секреты пчеловодства в Приморье

Зачем брать вилку, когда идешь на продуктовую ярмарку
Дарья НАУМЕЦ
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"На ярмарках можно встретить настоящих пчеловодов, они не торгуют двадцатью сортами"

"На ярмарках можно встретить настоящих пчеловодов, они не торгуют двадцатью сортами"

Фото: Сергей БАЛАНОВ

Традиция пить чай с медом вместо сахара теряет былую популярность, люди все реже и реже покупают баночки с полезным продуктом, предпочитая конфеты из магазина и пилюли из аптеки, жалуются пчеловоды. А те немногие, кто решили все же приобрести литр-другой на рынке, могут оказаться обманутыми вероломными продавцами. Секреты пчеловодства раскрыл в интервью «КП – Владивосток» пасечник из Пожарского района Сергей Банников. Он рассказ, на что нужно ориентироваться, когда покупаешь мед, каких торговцев лучше избегать и где вообще лучше приобретать золотую амброзию.

– Сергей, в личной беседе вы сказали, что когда идешь на продуктовую ярмарку, то надо брать с собой вилку, чтобы снимать лапшу с ушей. Расскажите про то, как обманывают людей.

– Сейчас люди сильно оторваны от сельского хозяйства, урбанизация идет полным ходом, у всех осталось мало родственников на земле, и пчеловодов в том числе. Мало кто может позволить себе посмотреть, как и в каких условиях получается мед, что это вообще за субстанция. Поэтому недобросовестные продавцы для увеличения продаж расскажут что угодно: что это мед с альпийских гор, что они делают пчелам массаж и многое другое. Но это не соответствует действительности. Вот что такое «одуванчиковый мед»? Я в жизни такого не видел. Это нужно посадить несколько десятков гектаров одних одуванчиков и поставить туда пчелосемью, но это нереально. Это маркетинговый ход, людям впаривают то, что не могут продать.

Для Сергея Банникова пчеловодство - это хобби

Для Сергея Банникова пчеловодство - это хобби

Фото: Дарья НАУМЕЦ

Также сейчас есть много химических добавок и красителей. Мы видим и зеленый мед, и розовый, и какой хотите. Если хочешь купить себе нормальный, качественный мед – заведи знакомство с пчеловодом, к которому ты сможешь приехать на пасеку и посмотреть, как он живет. Так же, как и в деревне люди покупают молоко: смотрят, коровка чистая, значит, можно взять. Так же и здесь. А на рынке – большой риск.

– Как далекому от пчеловодства человеку определить настоящий мед на рынке?

– Можно по цвету: мед с неестественными цветами - это подкрашенный мед. Можно и по названиям, например, какой-нибудь «подснежниковый». Человек, который не является пчеловодом, но активно употребляет мед в пищу, сможет разобраться по вкусу. Если человек съедает, допустим, пять литров меда в год, то он не активный потребитель меда, но это намного больше, чем едят все остальные. И все же таким людям будет практически невозможно отличить фальсификат от меда.

Я знаю случаи, когда даже в Пожарском районе люди подделывают мед. Для этого они берут взяток с липы, разводят сахарный сироп, отдают это пчелам, и те его перерабатывают. Они выкачивают фальсификат вместе с липовым медом, и тут мед не отличит даже профессионал, нужен специальный анализ. Фальсифицировать можно все, что угодно, и сейчас это сильно развивается. На рынке продавец может так все вывернуть обычному покупателю, будто те, кто делали это интервью, дилетанты, а вот он знаток меда, и брать надо у него. И во Владивостоке, и в остальном Приморье на ярмарках можно встретить настоящих пчеловодов, они не торгуют двадцатью сортами, у них всего три-четыре вида. Вот к ним и можно подходить, иначе же это как просить погадать цыган на вокзале. Как правило, тот, кто торгует на рынке постоянно, а не на ярмарках выходного дня, он к пчелам вообще никакого отношения не имеет.

– Сколько сортов меда у нас есть?

– У нас в Пожарском районе можно получить около трех, максимум четырех сортов.

«Весенний» мед – это все до главного медосбора в июле. В нем в основном мед с клена и вербы. На севере Пожарского района еще есть черемуха и голубичники.

В редкие годы, буквально перед самой липой, можно получить бархатный мед. Бархат – это реликтовое растение, которое довольно редко, но продуктивно выделяет нектар. Такое бывает раз в четыре-шесть лет.

Потом – липовый мед в июле. У нас липа – это главный медонос.

После липы начинают цвести дягиль и луговое разнотравье, из этого всего потом получают цветочный мед. И если пчелы стоят в тайге, где цветет аралия, то можно получить аралиевый мед.

Также где-то в Приморье идут посадки самоопыляемых сортов гречки. Где-то фермеры высаживают подсолнечник. Знаю, в южном Приморье много зарослей леспедецы. На севере она тоже есть, но не в таких больших количествах. Чтобы нам получать такие же объемы, нужно заниматься кочевым пчеловодством и постоянно перевозить пасеку, а это проблематично.

Хочешь купить нормальный, качественный мед – заведи знакомство с пчеловодом

Хочешь купить нормальный, качественный мед – заведи знакомство с пчеловодом

Фото: Дарья НАУМЕЦ

– Какие места сбора меда в Приморье можно назвать топовыми?

– Пожарский район к сильным местам не относится. Медосбор здесь проходит с определенной периодичностью, раз в четыре года, так как тут сложные климатические условия. Основные удачные места для пчеловодства это Анучинский, Красноармейский, Спасский и Чугуевский районы – в общем, центральное Приморье. У меня напарник возит своих пчел на кочевку в Красноармейский район, потому что там мед есть с некоторой постоянностью. Если здесь мед может быть, а может и не быть, то там он есть постоянно, вопрос объема – можно сто литров собрать, а можно пятьдесят.

– Расскажите о достоинствах меда и других продуктах пчеловодства.

– Говорить о плюсах меда можно бесконечно долго, ведь это лечебный натуральный продукт, вкусный и ароматный, содержит большое количество полезных веществ. Его потребление очень полезно для здоровья в целом. Не говоря уже о том, что им лечатся в простуду.

Есть прополис, его еще называют пчелиный клей. Прополис это природный антисептик, полезно потреблять настойку внутрь и для растирания. Он лечит язвочки, гнойнички и так далее. У прополиса широкий спектр применения.

Из пчелиного воска делают свечи, субстанции для эпиляции, мази. Последние, например, получают путем смешивания натурального оливкового масла и воска: расплавляем и перемешиваем, получаем однородную массу, которой потом можно увлажнять кожу или лечить ранки. Человечеству не одна тысяча лет, и первобытные люди лечились не терафлю, а тем, что есть в природе. Раньше для понижения температуры вместо аспирина заваривали ивовую кору, например. Но в основном лечились медом, да прополисом. И прожили столько лет! Это буквально последние две сотни лет мы используем химические препараты. А так всю жизнь жили на природном.

– В вашей сфере есть проблемы? Жители Лучегорска рассказывали, что лет десять назад здесь была проблема с китайцами и их химикатами, из-за которых начали гибнуть пчелы…

– Я лично не знаком с такими ситуациями, хотя много слышал и читал об этом. Насколько я знаю, те поля в Пожарском районе, которые арендовали китайцы, обрабатывались какими-то несертифицированными препаратами, из-за которых и погибли пчелы. В советском союзе пчеловодов оповещали об обработке, даже согласовывали с ними время работ, чтобы они не рисковали пчелами. Но сейчас такого нет. Теперь одному богу известно, чем китайцы поливают эти поля. У нас в стране много законов, нужно, чтобы разные органы – ветеринарные, природные и другие службы – требовали их выполнения, контролировали процессы.

Но, на мой взгляд, основная проблема это отсутствие сбыта. Если у меня на сегодняшний день спросу немного, то и предложение небольшое. Я держусь, чтобы душу отвести, да побыть на пасеке. Но фактически с моим объемом пчел заниматься бизнесом не выгодно, у меня баланс в ноль выходит, прибыли практически никакой. Это больше для общения с народом. А если уже серьезно заниматься, то с этой оптовой ценой, которая есть сейчас, на рынке не выгодно. Есть другие намного более прибыльные дела.

Мед со временем не теряет своих полезных качеств и может храниться долго

Мед со временем не теряет своих полезных качеств и может храниться долго

Фото: Дарья НАУМЕЦ

– А что насчет вырубки лесов? Это серьезная проблема для пчеловодства?

– Да. Зайдешь после каких-нибудь арендаторов в лес, а там пни навалены и сучья не убраны. И это я не говорю о том, чтобы они высаживали дубы, ясени или кедрушки. Об этом и речи нет. Тайга вырождается.

– Тогда можно ли сказать, что пчеловодство умирает?

– Нет, оно не умирает, но значительно сократилось по объемам. Пчеловодов моих лет и младше практически уже нет. Молодежь таким не занимается: старшие хотят передать дела своим детям, а те уезжают из деревень в города. Если кто и возвращается домой, то все равно не желают просто так этим заниматься. Если бы это как-то было финансово интересно, то люди шли бы в эту отрасль. Так что скажу, что отрасль стареет. Сейчас все держится на энтузиастах.

– Сергей, я заметила, что некоторый мед часто сахарится и становится белым. Так и должно быть?

– Для меда это нормально. Жидкий мед находится в ульях. Мы его изымаем, откачиваем с рамы, проходит два-три дня, и он начинает сахариться. Он со временем не теряет своих полезных качеств и может храниться долго. В египетских пирамидах находят сосуды с медом, который хранился там пять-шесть тысяч лет, и он такой же. Понятное дело, что он засахарен, в нем почти нет влаги, но он абсолютно нормальный. В нем те же вещества, что и сейчас. И да, его можно употребить в пищу.

– Приморцы это активные потребители меда, или мы стали меньше его есть?

– То поколение, которое еще в советское время кроме меда другого лакомства не видело, уже уходит. Молодежь же воспитывается на другом: всякие хуба-буба и другое, что показывают по телевизору. Мед нигде не рекламируется. Он не входит в состав тех продуктов, которыми кормят детишек. И знание, что мед – хороший кладезь витаминов и микроэлементов, вымывается из нашего сознания. Человек пробует мед, понимает, что он сладкий, но не ест, потому что не привык. И я думаю, что это проблема, которую надо решать.

Спросите у своих знакомых, кто покупает мед? Почти никто, ведь он не востребован у населения. Конечно, отрасль будет стареть, но она не уйдет, так как сейчас в мире есть тенденция: народ переходит на натуральные продукты, а генномодифицированное, искусственно выращенное отходит на второй план. Пройдет лет десять, и может быть мы будем иметь хороший сбыт, и отрасль возродится в прежних объемах.

Мы на казенные деньги рекламируем по телевизору Газпром и Пенсионный фонд. Все заявляют о своих компаниях и с чем-то борются. Но я считаю, что это деньги в небо и надо поддержать местного производителя, сельское хозяйство. Почему бы в Приморье точно так же не рекламировать продукцию местных фермеров? Не обязательно кого-то конкретного, а просто бегущая строка или заставка: «Употребляйте продукты местных производителей», «Приморское молоко самое лучшее», «Приморский мед самый лучший». Это надо двигать.

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