Испытано на себе. Вместе с прививкой во Владивостоке инструктируют, как ловить 5G и магнитить предметы

Селфи на память из прививочного кабинета Фото: Алексей САМУСЬКОВ

- Скажите, а когда ко мне предметы уже будут магнититься?

- Вы знаете, мы чип вводим достаточно глубоко, потому нет, магнититься предметы не будут.

- Понятно. А можно приложить руку к уху, оттопырить большой палец и мизинец, чтобы звонить без телефона?

- О, эта функция доступна только после укола вторым компонентом вакцины….

Этот разговор между двумя людьми с серьезными лицами состоялся недавно в здании правительства Приморского края. И возможно, судя по такой быстрой реакции медицинского работника, повторяется там не в первый раз. Но не стоит переживать, мир не сошел сума, напротив, продолжает позитивно, с юмором и оптимизмом относиться к решению сложных проблем в период пандемии, в чем я, журналист «КП-Владивосток» Алексей Самуськов, смог убедиться недавно, надеюсь, с пользой для своего здоровья.

АРГУМЕНТЫ ПЕРЕВЕСИЛИ

Приморский край переживает третью волну коронавируса. 7 июля был побит антирекорд прошлого года и установлен новый максимум по заболеваемости – 249 выявленных случаев за сутки. Нарастающая угроза нет-нет, да заставляет задуматься, а в безопасности ли я?

Дело в том, что в ноябре 2020 года я уже переболел коронавирусом в легкой форме. Организм выработал антитела, анализ через месяц показывал прекрасные цифры – титр 20. Когда началась прививочная кампания, принял для себя решение, что пока вакцина в дефиците, разумнее будет немного подождать и не занимать очередь. Пусть привьются те, кому нужнее, кто еще не переболел короной и не получил временный иммунитет.

Время шло, запас антител постепенно сокращался. Согласно последнему анализу, который я делал около месяца назад, титр был уже на уровне 8. Помню, что медики рекомендовали проходить вакцинацию, если титр упадет нише шести. Сейчас запасов вакцины в крае уже достаточно, а тут еще и такая новость, что третья волна COVID-19 страшнее, чем вторая, в Москве бушует индийский штамм вируса. И это еще при условии, что полным ходом идет прививочная кампания, а в Приморье уже привито более 250 тысяч человек. Учитывая все эти факторы, я и принял решение пройти вакцинацию.

Перед тем, как попасть в кабинет на вакцинацию, нужно заполнить бланк Фото: Алексей САМУСЬКОВ

ВСЕ В НАШЕЙ ВЛАСТИ

Прививаться решил в обеденное время в мобильном пункте, расположенном в здании Правительства Приморского края – недалеко от места работы, можно добраться пешком. Взял с собой паспорт, полис ОМС, и СНИЛС.

- Здравствуйте, а где тут можно уколоться? – спрашиваю я у охранника.

- А вот прямо у банкомата дверь, вам туда.

В очереди на прививку где-то человек восемь. Когда занимал место, остальные желающие привиться сразу предупредили, что нужно заполнить анкету. Кстати, если вы пойдете вакцинироваться и не хотите тратить время, возьмите с собой на всякий случай ручку. Дефицита вакцины нет, а вот свободной ручки еще дождаться надо. Вопросы не сложные: фамилия, имя, отчество, адрес по прописке и небольшой опросник. Болел ли я ковидом и когда, есть ли аллергическая реакция, хронические заболевания, текущее состояние здоровья из разряда «есть ли у вас насморк, кашель, голова не болит?» На обратной стороне бланка согласие на прохождение добровольной вакцинации и обработку персональных данных. Заполнив документ, вернулся в очередь и буквально через три минуты меня пригласили в кабинет.

Молодой санитар будничным голосом первым делом спрашивает.

- Вы зарегистрированы на Госуслугах? – параллельно он заполняет свои документы, переписывая мои данные с анкеты.

- Да.

- Отлично, на Госуслуги придет подтверждение, что вы получили первый компонент вакцины, - в этот момент он достает прибор, замеряющий насыщение крови кислородом и надевает его мне на палец. – Как самочувствие?

- Хорошее, вакцина у вас «Спутник V»?

- Он самый. Ничего не болит?

- Нет, все нормально. Скажите, а на Госуслугах появится QR-код, или нужно куда-то потом еще обращаться?

- Да, появится на сайте в личном кабинете, выглядеть он будет вот так, - он словно ждал этого вопроса, достал свой телефон и показал фотографию, на которой красовался тот самый квадратный код. Посмотрел на показания прибора и убрал его.

ЗА СЛОВОМ В КАРМАН НЕ ПОЛЕЗУТ

Решил немного разрядить обстановку, вспомнил все те истории и байки, которые гуляют в интернете и на полном серьезе спросил медицинского работника.

- Скажите, а когда ко мне предметы уже будут магнититься?

Немного подумав, парень таким же будничным голосом продолжил отвечать:

- Вы знаете, мы чип вводим достаточно глубоко, потому нет, магнититься предметы не будут.

- Понятно, ну мне главное, чтобы можно было приложить руку к уху, оттопырить большой палец и мизинец, чтобы совершать звонки без самого телефона.

- О, ну знаете, эта функция доступна только после второго укола, - тут уже и на его лице проступает легкая улыбка.

- А если я кружку с кофе возьму в руку, она будет нагреваться? – уже слышу, как люди в очереди начинают слегка посмеиваться.

- Это только если вы во вторую руку укол поставите и возьмете кружку двумя руками. Нужно, чтобы контур был замкнут.

После этого он вручил мне направление на вторую прививку и новый бланк, сказал приходить ровно через три недели сюда же, с заполненным бланком. Напоследок парень вручил мне маленькую бумажку с римской цифрой «I». Как оказалось, это нужно, чтобы во время прививки ничего не перепутали и случайно не поставили второй компонент вакцины вместо первого.

Перед самим уколом - дополнительная консультация Фото: Алексей САМУСЬКОВ

НЕ БОЛЕЙТЕ!

Зайдя в прививочный кабинет, получил еще одну консультацию от медработницы, которая уже приготовила шприц и наполняла его содержимым ампулы.

- После укола, пока не получите вторую прививку, в баню не ходить, спортом не заниматься, алкоголь не пить три дня. Мыться можно, но место укола не расчесывайте. Если поднимется температура, примите жаропонижающее.

Посмотрел на ампулу, действительно, «Спутник V», оголил плечо и сделал фото на память ровно в тот момент, когда мне сделали укол. Кстати, прививка не вызывает болевых ощущений, ничего не жжется. К месту укола приложили ватку, пропитанную спиртом, и заклеили пластырем.

- Через три минутки можно снимать, ждем вас через три недели.

Выходил из кабинета в приподнятом настроении. Парень, заполняющий документы, спрашивает.

- Ну как? Все нормально?

- Да, отлично, теперь осталось найти 5G вышку, чтобы активировать чип, - не удержался я от еще одной шутки.

- Удачи вам, не болейте.

Теперь дело за малым: три недели ожидания, после чего повторная прививка. Ну а о том, как для меня прошли эти три недели, были ли побочные эффекты и поднялась ли температура, я расскажу уже после того, как получу второй компонент.