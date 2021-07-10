Рыбак рыбака: первый городской фестиваль «У синего моря» прошел во Владивостоке

Во Владивостоке прошел первый городской фестиваль «У синего моря». Фото: Екатерина Корсакова.

Фестиваль, посвященный ежегодному Дню рыбака, прошел в эту субботу в Адмиральском сквере Владивостока. Для жителей организовали мастер-классы, концерт, фотозоны и площадки с «морскими» книгами и рукоделием. Каждый присутствующий связан с морем – душой, жизнью, мечтами и мыслями: так волны Тихого океана объединили горожан в этот предпраздничный день.

День рыбака отмечается в России каждый год во второе воскресенье июля. На этот раз праздник выпал на 11 июля, а по этому случаю в столице Приморья провели первый городской фестиваль «У самого синего моря».

Выставка детского рисунка. Фото: Екатерина Корсакова.

Владивосток – город, с трех сторон омываемый морем. Рыбалка для жителей города – это не только самое регулярное хобби в мире, но и способ пропитания, спорт и единение с природой.

«Все-таки мы – столица морская, у нас очень много предприятий рыбной отрасли, и именно поэтому захотелось посвятить целое мероприятие людям, которые занимаются рыбным делом. С утра мы почтили память погибших рыбаков на мемориале «Рыбацкая слава», возложили цветы в память о тех, кто пал, защищая границы нашей Родины и занимаясь своей профессией, – рассказала начальник управления культуры Администрации Владивостока Светлана Шупиро, – лично для меня рыбалка, как и само море, очень важны: мы с семьей выезжаем на рыбалку, любим ловить симу, зимой ловим, конечно, корюшку, навагу. Поэтому я очень рада, что нам удалось провести такой фестиваль, создающий веселье и теплоту в сердцах жителей города».

На фестивале можно купить сувениры морской тематики. Фото: Екатерина Корсакова.

Праздник для всех

Гости Адмиральского сквера в день фестиваля, не только подпевали песням «Ты морячка – я моряк», «Синяя вечность» («О, море, море») и другим морским хитами и пускались в пляс, но и смогли поучаствовать в викторинах, мастер-классах, пофотографироваться с «морскими» гостями – раком, пиратами и даже Петром Великим. Но и это было лишь частью фестиваля «У синего моря».

В течение месяца управление культуры проводило онлайн-конкурсы на самую большую выловленную рыбу «Супер-рыбак», на самый большой улов «Рыбацкая высота», а также конкурс лучшего «рыболовецкого» рассказа «Семейная рыбалка».

Для детей во время фестиваля работали аниматоры. Фото: Екатерина Корсакова.

Призы за самую большую рыбу и самый большой улов забрал приморец Александр Дедюшко. По словам организаторов, мужчина поймал барракуду длиной в 1,2 метра. А вот лучшую историю о семейной рыбалке рассказала юная горожанка Елизавета Болдова. Победители получили не только грамоты, но и сертификаты в магазины рыболовных снастей и «морские» сувениры.

Узорные ракушки и «позолоченные» маяки на тельняшках

Во время фестиваля для детей и взрослых был организован мастер-класс по росписи ракушек и тельняшек акриловыми красками для детей и взрослых. Если юным владивостокцам были больше интересны ракушки, то взрослые жители обращали свое внимание на тельняшки, на которых с помощью трафарета изображали маяк. Так, горожанка Надежда Николаевна впервые расписывала тельняшку, вырисовывая на ней маяк золотой краской.

Во время исполнения морских хитов жители не стеснялись и пускались в пляс. Фото: Екатерина Корсакова.

«Морской» буккроссинг

Библиотечная система Владивостока в одном из павильонов предлагала желающим бесплатно взять книгу о море, рыбалке и рыбаках: не только классику, но и фантастику и автобиографичную литературу. Отдел комплектования специально для фестиваля подобрал такие книги, которые соответствуют его тематике. Представитель отдела Ирина Викторовна посоветовала владивостокцем несколько «морских» книг:

«Могу порекомендовать Виктора Конецкого – писателя советских времен. Всю свою жизнь он посвятил морю и у него множество книг на эту тему, например, «Ледовые брызги». Для профессиональных рыболовов будет интересна «Жизнь портовика» Виктора Конталева о развитии торгового флота в России и в частности во Владивостоке. Ну и, конечно, абсолютно всем можно посоветовать Жюля Верна, собрания сочинений которого у нас сегодня уже разобрали», – рассказала Ирина Викторовна.

Зона мастер-класса сегодня пользовалась популярностью не только у детей, но и у взрослых. Фото: Екатерина Корсакова.

«Рыбные» истории от горожан

Деятельность и жизнь владивостокцев связана с морем если не напрямую, то через одно рукопожатие уж точно. Так, жители поделились своими рассказами и воспоминаниями о море, рыбалке и рыбаках:

«Я около пяти лет работала на рыбокомбинате на острове Попова, потом – в Клубе рыбаков. Кстати, рыбокомбинат во время войны получил высокую награду за то, что он кормил флот и снабжал моряков консервами», – поделилась жительница Владивостока Валентина.

В зоне буккроссинга можно взять кники морской тематики: все от классики до современной литературы. Фото: Екатерина Корсакова.

«А у меня сосед докер. Принимает на судах груз уже 37 лет – таскает прямо на себе всю приходящую с морей рыбу. Сам хоть и не рыбак, но в этой отрасли работает уже многие годы», – рассказала горожанка Юлия.

«В молодости я жил в Находке и видел, как рыболовецкие суда уходят в море. Душа болела – хотелось с ними. Но не пускала жена: надо детей воспитывать, а без отца никак. А так я работал механиком на рыболовецких судах, и, можно сказать, рыбалка прошла через всю мою жизнь», – поделился историей пенсионер Виктор Поликарпович.

Фестиваль приурочен к празднованию Дню рыбака. Фото: Екатерина Корсакова.

«Хоть жена у меня и медик, а сам я шофер, моряков и рыбаков в моей семье достаточно: дядька был морской профессии, отец был связан с морем – делал станки на плавбазы, брат ремонтировал суда на заводе. Раньше была романтика: приходили плавбазы с рыбаками и это было целое событие. Сейчас такое отношение к труду рыболовов и моряков надо возрождать, все-таки город у нас такой – морской. А подобные праздники только на пользу этому», – отметил владивостокец Сергей Николаевич.

Напомним, что уже завтра состоится профессиональный праздник рыбаков – людей, сильных духом и телом, мечтательно смотрящих в глубину вод и точно знающих: если покоя нет в бурях, то в морях он найдется наверняка.