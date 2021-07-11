«На срезе будто зашита»: человеческую ногу обнаружили возле мусорных баков в Приморье

На месте происшествия работают специалисты. Фото: София МИХАЙЛОВА

Выходной на улице Усатого в Фокино начался со страшной находки – прямо возле мусорных баков обнаружили человеческие останки, предположительно, мужчины. На месте событий находится корреспондент «Комсомольской правды-Владивосток».

Желто-синюю человеческую ногу с неприятным запахом обнаружили около 7 часов утра, 11 июля, возле мусорных баков на улице Усатого, 16, в Фокино. По словам экспертов, останкам около 2-3 дней, а нога на срезе будто зашита. Длина стопы около 40-41 сантиметра.

Длина стопы около 40-41 сантиметра. Фото: Социальные сети

Мусор вывозят каждый день с утра, поэтому пока не известно, как фрагмент тела оказался возле баков. По предварительной информации, нога может принадлежать маргинальной личности.

В настоящее время на месте происшествия работают криминалисты и полицейские. В скором времени должны подъехать кинологи с собаками.

Новость дополняется

Первым к страшной находке отправился участковый. Фото: София МИХАЙЛОВА

Скоро здесь будут работать кинологи с собаками. Фото: София МИХАЙЛОВА

Предположительно, нога принадлежит мужчине. Фото: София МИХАЙЛОВА

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14