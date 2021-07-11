«На срезе будто зашита»: человеческую ногу обнаружили возле мусорных баков в Приморье

На месте происшествия работают специалисты.
Фото: София МИХАЙЛОВА
Выходной на улице Усатого в Фокино начался со страшной находки – прямо возле мусорных баков обнаружили человеческие останки, предположительно, мужчины. На месте событий находится корреспондент «Комсомольской правды-Владивосток».
Желто-синюю человеческую ногу с неприятным запахом обнаружили около 7 часов утра, 11 июля, возле мусорных баков на улице Усатого, 16, в Фокино. По словам экспертов, останкам около 2-3 дней, а нога на срезе будто зашита. Длина стопы около 40-41 сантиметра.
Длина стопы около 40-41 сантиметра.
Фото: Социальные сети
Мусор вывозят каждый день с утра, поэтому пока не известно, как фрагмент тела оказался возле баков. По предварительной информации, нога может принадлежать маргинальной личности.
В настоящее время на месте происшествия работают криминалисты и полицейские. В скором времени должны подъехать кинологи с собаками.
Новость дополняется
Первым к страшной находке отправился участковый.
Фото: София МИХАЙЛОВА
Скоро здесь будут работать кинологи с собаками.
Фото: София МИХАЙЛОВА
Предположительно, нога принадлежит мужчине.
Фото: София МИХАЙЛОВА
Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14