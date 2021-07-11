Рыбный день: приморских рыбаков поздравили с праздником

День рыбака для приморцев – особый праздник. Фото: КОРСАКОВА Екатерина

Второе воскресенье июля – всероссийский День рыбака. По случаю праздника приморских рыбаков поздравили на водной станции ЦСКА (бывш. ТОФ), организовав концерт, точки с развлечениями, фотозоны, а также бесплатную раздачу ухи. На мероприятие пришли не только виновники торжества – рыболовы-профессионалы и любители, – но и жители «рыбацкого» города Владивостока, передает корреспондент «Комсомолки».

Сегодня, 11 июля, во Владивостоке и во всей России отмечается День рыбака. В этот праздник слова благодарности звучали в адрес заслуженных ветеранов, опытных морских волков и молодых матросов, только окунувшихся в рыбацкое дело. Всех тех, кто своим трудом помогает не только снабжать население страны рыбой и морскими деликатесами, но и сохраняет обычаи и традиции «морского» региона.

– День рыбака для приморцев – особый праздник. Здесь, в Приморье, зарождались и пускали корни рыболовецкие династии. Рыбак – это больше, чем профессия. Это судьба, выбрать которую под силу не каждому. Выражаем истинную благодарность представителям рыбацкой профессии за их труд, высокое мастерство и преданность нашему общему делу, – выступил с торжественной речью руководитель агентства по рыболовству Приморского края Валерий Корко.

Рыбаков не только поздравляли, но и награждали. Так, по распоряжению губернатора региона Олега Кожемяко, почетные грамоты и благодарности за многолетний добросовестный труд и вклад в развитие рыбохозяйственного комплекса вручили старшему мастеру добычи рыболовецкого колхоза «Восток-1» Анатолию Лосеву и судокорпуснику «Восток-1» Александру Захарову.

Гостей кормили вкусной ухой. Фото: КОРСАКОВА Екатерина

Анатолий Лосев посвятил своей профессии 42 года. Усердно трудился много лет – так и стал старшим мастером добычи. Александр Захаров в отрасли уже 20 лет: мужчина вспоминает, как начинал с должности боцмана, потом вместе с товарищами создал свою бригаду, а дальше, благодаря изначальной профессии сварщика, стал судокорпусником:

– Для России Приморье с его рыбопромышленной отраслью очень важны, так как много рыбной продукции в страну идет отсюда. Это дело очень перспективное: биоресурсами наши моря богаты. Также это дело достаточно тяжелое. Но ловить рыбу мы любим. А еще сильнее, конечно, любим ее есть, – поделился Александр Захаров.

Во время мероприятия гостям раздавали маски и перчатки, а также напоминали о необходимости соблюдения дистанции. Особенно это касалось тех, кто спешил угоститься ухой: здесь без средств индивидуальной защиты «суп рыбаков» было не получить. Всего, по словам организаторов, запланировали приготовить 2021 порцию ухи.

Горожане смогли не только насладиться горячей ухой, но и принять участие в активных играх. Для детей организовали мастер-классы по росписи пластиковых рыбок. Аккуратно, не мешая кропотливому и неспешному делу, можно было понаблюдать за местными рыбаками, которые группой вышли на пирс, погрузившись мыслями в воды океана.

На площадках были яркие фотографии, и все – о море и рыбаках. Фото: КОРСАКОВА Екатерина

– Рыбалка – это отдых для души. Рыбачу я на все, что ловится, но вот любимая рыба – это, наверное, красный бычок и минтай. Минтай он вообще красивый очень: только с моря вытянешь, а он голубыми глазками смотрит на тебя. А море…йодом так надышишься – и ничего больше не хочется! – рассказал о своем хобби местный рыбак Владимир.

Рыбалка важна не только для самих участников ее процесса, но и для тех, кто с удовольствием встречает рыбаков в стенах дома с их добычей.

– Муж у меня – служащий военно-морского флота, поэтому морскую рыбалку мы любим. А рыбопромышленность – это вообще градообразующая отрасль для Владивостока, мы очень уважаем труд людей из этой сферы. Любим то, чем они занимаются, потому что потребляем рыбу со страшной силой. Очень хотелось бы, чтобы жители знали о труде рыбаков, а такие праздники в этом очень помогают, – отметила жительница города Кира Викторовна.

День рыбака – один из самых важных праздников для нашего портового города и региона. Приморье и сейчас остается главной базой Дальневосточного рыбопромыслового флота.