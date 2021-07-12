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Владивосток12 июля 2021 11:20

Испытания все, а горячая вода нет: кто из Владивостока может не рассчитывать на горячую ванну?

Часть адресов еще долгое время будет без горячей воды
Екатерина ТИХАЯ
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Приморские тепловые сети рассказали, кому можно радоваться.

Приморские тепловые сети рассказали, кому можно радоваться.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

С наступлением лета все жители Владивостока начинают доставать чайники, потому что знают – сейчас начнутся отключения горячей воды. И вот наступает 12 июля, весенне-летние гидравлические испытания заканчивается, а горячая вода не возвращается. «Комсомолка» рассказывает, к кому вернется долгожданная водичка, а к кому нет.

С 5 по 12 июля во Владивостоке проводился последний, пятый этап гидравлики. И сейчас, у кого все это время не было горячего водоснабжения, могут радоваться, так как адреса вновь подключают к центральной системе теплоснабжения.

Долгожданная горячая вода без чайника

100-летия Владивостока: 14, 18, 20а, 22, 24, 26, 28а, 28б, 28в, 28г, 29а, 30, 30а, 30б, 30в, 30д, 30у, 31, 32, 32а, 32б, 33, 34, 34а, 35, 36, 36б, 37, 37а, 38, 39, 39а, 40, 41, 42, 43, 43а, 44, 44а, 45, 46, 46а, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 53а, 54, 54а, 55, 56, 58, 60, 60а, 62, 64, 64а, 64б, 66, 68, 70, 72, 72а, 74, 76, 78, 80, 82, 84;

Адмирала Горшкова: 2, 4, 20, 22, 24, 26, 26а, 30, 32, 34, 36, 38, 40;

Адмирала Смирнова: 14, 16, 18;

Анны Щетининой: 1, 3, 7, 9, 11, 15, 17, 19, 20, 22, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39;

Бородинская: 7, 9, 9а, 11, 12, 13, 15, 15б, 17, 18, 19;

Волховская: 2, 4, 10, 22, 27, 31;

Вострецова: 1, 2, 3, 4, 4а, 5, 6, 6а, 6в, 7, 8, 8а, 8в, 9, 10, 10б, 10в, 11, 12, 12\1, 13, 15, 15а, 19;

Гамарника: 2, 4, 5, 5а, 6, 7, 8, 9, 10, 10а, 10б, 11, 12, 12а, 12б, 13, 13а, 14б, 15, 16, 17, 18в, 19, 19у, 21, 22, 23, 24, 24а, 24б, 24в, 26, 26а;

Героев Варяга: 2, 2\2, 2в, 4, 4\1, 4\2, 5, 6, 7, 8, 10, 10а, 11;

Героев Варяга: 8\лит. А2;

Днепровская: 1, 2а, 3, 5, 7, 7у, 8, 9, 13, 14, 16, 18, 19, 22, 22а, 22у, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 41, 43, 45, 51, 55;

Днепровский: 1, 2, 3а, 4, 5\1, 7;

Днепропетровская: 15, 18;

Завойко: 2, 4, 6, 8;

Ильичева: 3, 3а, 4, 5, 8, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 18г, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 32;

Иртышская: 2, 4, 4а, 6, 8, 10а, 16, 18, 20, 22, 26, 26а, 26б, 28а, 30а, 32, 32\2, 32\3, 32\4, 32а, 34, 34а, 36, 36а, 38, 40, 40\1, 40\2, 42, 48, 50;

Камская: 5, 5а, 9;

Камский: 1\3, 2, 5, 6, 6, 6\1, 6\2, 8, 12, 14, 16, 18, 20, 22;

Карбышева: 6\1, 6\2, 6\3, 11, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 22а, 24, 26, 28, 30, 34, 36, 38, 40, 42, 42у, 44, 46, 46а, 48, 50, 50\1, 50\2, 52, 54;

Колесника: 4, 5, 5а, 6, 7, 7а, 9;

Корнилова: 1, 3, 5, 8, 8у, 9, 11, 14, 15, 17, 19, 21, 23;

Кутузова: 4, 6, 8, 8а, 8б, 8в, 10;

Мичуринская: 23а;

Нахимова: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 18;

Невская: 1, 2, 2а, 3, 4, 4а, 6, 12, 13, 13а, 14, 14а, 15, 15а, 16, 17, 18, 20, 20а, 22, 24, 33;

Овчинникова: 2, 4, 6, 8, 10, 12, 12а, 14, 14а, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34а, 34у;

Печорская: 2, 2а, 4, 4а, 6, 8, 8а, 10;

Постышева: 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 33а, 35, 37, 39, 41, 43, 43у, 45, 47, 49;

Русская: 40, 46б, 48, 50, 52, 54, 54а, 56, 57г, 57ж, 57к, 57л, 57м, 57н, 57р, 57т, 57ф, 58, 58а, 60, 60а, 62, 64, 66;

Светланская: 7;

Тухачевского: 24, 26, 28, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 58а, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72;

Ульяновская: 4, 6, 8, 10\1, 10\2, 10\3, 12\1, 12\2, 12\3;

Уральская: 6;

Фирсова: 2, 2а, 4, 4а, 6, 8б;

Шошина: 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 17а, 17б, 19, 19в, 21, 23, 25, 25а, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 3у, 41;

Южно-Уральская: 4, 5, 6, 8, 10а, 14, 16, 18, 20, 21, 22, 24, 25\10, 26, 27, 28, 29, 30, 31.

Если вода до сих пор не горячая, то лучше позвонить в свою управляющую компанию и МУПВ «Владивостокское предприятие электрических сетей».

Горожане радуются, но не все

Однако подготовка к отопительному сезону 2021-2022 продолжается, на некоторых участках энергетики все еще делают плановые перекладки или выполняют срочные ремонтные работы. Из-за этого некоторые дома остаются без горячего водоснабжения.

До 12 июля:

Саратовская: 6, 8, 10;

Морозова: 7, 9;

Перекопский переулок: 3, 5, 7;

Крыгина: 30, 34, 36;

Сипягина: 15, 28, 30, 31, 32, 33, 34;

Леонова: 20.

Брестский: 1б;

Зеленый Бульвар: 21, 28, 30;

Нейбута: 135;

Нейбута: 135 (81а);

Нейбута: 4, 4а, 4б, 6, 8, 137, 139, 141.

100-летия Владивостока: 107, 109, 111, 113, 115, 117, 121, 123, 125а, 129, 131, 133, 133а, 133у, 135, 137, 137а, 139, 141, 143, 145, 145а, 147, 149, 151, 153;

Кирова: 14/1, 14/2, 30, 42, 44, 44а;

Магнитогорская: 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 11у, 13;

Узбекская: 14, 15;

Чапаева: 5, 12, 14, 16, 24;

Чкалова: 6, 8, 10, 12, 14, 15, 16, 18, 20, 22, 24, 26.

Бородинская: 46/50;

Русская: 71, 73а, 73б, 85, 85а, 87, 87а, 88, 94, 94а, 97, 98, 99.

Енисейская: 7б, 8, 9, 9а, 10, 11, 12, 13, 14, 14а, 14б, 15, 16, 17, 19.

До 30 июля:

Семёновская: 5а, 7, 96;

Пограничная 12б.

До 8 августа:

Острякова: 26, 28;

Океанский пр.: 121а.

И это еще не все

С 13 июля энергетики начнут плановую перекладку участка магистральной теплотрассы в районе пр. 100-летия Владивостока, поэтому горячей воды лишатся следующие дома:

100-летия Владивостока: 43, 43а, 45, 47, 49, 50, 51, 52, 53, 53а, 54, 54а, 55, 56, 58, 60, 60а, 62, 64, 64а, 64б, 66;

Гамарника: 18в, 22, 24в;

Иртышская: 2, 4, 4а, 6, 8;

Овчинникова: 12, 12а, 14, 14а, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34а, 34у;

Постышева: 3, 5, 7, 9.

Общество: ВОПРОС ДНЯ