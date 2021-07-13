Расследование поджога машины сторонника партии «Новые люди» застопорилось

Фото: партия «Новые люди».

Автомобиль Даниила Куликова подожгли 27 июня. В том, что это было сделано умышленно у известного блогера и владельца ТРК «Даль-ТВ» сомнений нет.

- Есть свидетели поджога и записи с камер наблюдения. Очевидцы могут дать показания, но пока их опросили только в рамках проверки. Уголовного дела я не видел. Дело затягивается. Боюсь, что его могут, что называется - спустить на тормозах, - читает сторонник партии «Новые люди».

Куликов считает, что у его политических оппонентов сдают нервы. Но раньше его враги до откровенной «уголовщины» не скатывались. Дело не заходило дальше банальной травли в интернете.

- Хейтеров я игнорирую уже несколько лет. Они неинтересные и часто путаются в своих оценках. Но одно дело строчить злобные комменты, а другое - пойти на преступление. Надеюсь, что правоохранительные органы найдут тех, кто поджег машину, - прокомментировал Даниил Куликов.

Даниил Куликов. Фото: партия «Новые люди».

Причины недовольства оппонентов Даниилу кажутся ясными. Он пристально следит за исполнением в Приморье национальных проектов, успешно работает с партией «Новые люди», которая набирает политический вес.

Дальний Восток для партии «Новые люди» представляет особый интерес. Партия объединила в одну территориальную группу Приморье, Камчатку, Забайкалье, Хабаровский край, Амурскую, Магаданскую и Сахалинскую области, а также Евреи скую АО и Чукотский автономный округ. Список Новых людей на выборах по Приморью возглавила Роза Чемерис.

Московский штаб Новых людей тоже пристально следит за ходом расследования. Даниил Куликов ждет от правоохранительных органов большей активности. По статье УК «Умышленное уничтожение имущества в крупном размере» поджигателям может грозить до 5 лет лишения свободы.