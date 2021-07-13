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13 июля 2021 3:02

Дверь вышибло, по всему подъезду стекла: в Фокино в квартире прогремел взрыв

На место происшествия выехали сотрудники полиции
Авторы (2):
Анна СОБОЛЬ
Дарья НАУМЕЦ
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В результате взрыва полностью вырвало дверь.

В результате взрыва полностью вырвало дверь.

Фото: Анна СОБОЛЬ

Очередное утро в Фокино началось с громкой новости – в одной из квартир по улице Белашева, 16, прогремел взрыв. Ориентировочно, происшествие случилось в три часа ночи, 13 июля.

По предварительной информации личного источника, мужчина взорвал в своей квартире шашку. В результате с петель сорвало дверь и окна в подъезде. Предположительно, подрывник жив. Соседи сообщают, что мужчина около недели находился в алкогольном запое.

В Фокино прогремел мощный взрыв в квартире
Видео: "КП-Владивосток"

– В три часа ночи долбануло. Грохот был на весь район. Говорят, мужик живой, – рассказали корреспонденту «КП» жильцы дома.

На месте происшествия работает полиция. Также там находится корреспондент «Комсомольской правды».

Новость дополняется

Балкон той самой квартиры.

Балкон той самой квартиры.

Фото: Анна СОБОЛЬ

Взрыв в три часа ночи устроил большой переполох.

Взрыв в три часа ночи устроил большой переполох.

Фото: Анна СОБОЛЬ

На месте происшествия работают сотрудники полиции.

На месте происшествия работают сотрудники полиции.

Фото: Анна СОБОЛЬ

Некоторым жильцам не повезло – их машины тоже пострадали.

Некоторым жильцам не повезло – их машины тоже пострадали.

Фото: Анна СОБОЛЬ

Парковочные места присыпало стекольной крошкой.

Парковочные места присыпало стекольной крошкой.

Фото: Анна СОБОЛЬ

Осколки долетели даже до автомобилей.

Осколки долетели даже до автомобилей.

Фото: Анна СОБОЛЬ

Происшествия: ЧП