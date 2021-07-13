Дверь вышибло, по всему подъезду стекла: в Фокино в квартире прогремел взрыв

В результате взрыва полностью вырвало дверь. Фото: Анна СОБОЛЬ

Очередное утро в Фокино началось с громкой новости – в одной из квартир по улице Белашева, 16, прогремел взрыв. Ориентировочно, происшествие случилось в три часа ночи, 13 июля.

По предварительной информации личного источника, мужчина взорвал в своей квартире шашку. В результате с петель сорвало дверь и окна в подъезде. Предположительно, подрывник жив. Соседи сообщают, что мужчина около недели находился в алкогольном запое.

– В три часа ночи долбануло. Грохот был на весь район. Говорят, мужик живой, – рассказали корреспонденту «КП» жильцы дома.

На месте происшествия работает полиция. Также там находится корреспондент «Комсомольской правды».

Новость дополняется

Балкон той самой квартиры. Фото: Анна СОБОЛЬ

Взрыв в три часа ночи устроил большой переполох. Фото: Анна СОБОЛЬ

На месте происшествия работают сотрудники полиции. Фото: Анна СОБОЛЬ

Некоторым жильцам не повезло – их машины тоже пострадали. Фото: Анна СОБОЛЬ

Парковочные места присыпало стекольной крошкой. Фото: Анна СОБОЛЬ