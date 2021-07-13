Дверь вышибло, по всему подъезду стекла: в Фокино в квартире прогремел взрыв

В результате взрыва полностью вырвало дверь.
Фото: Анна СОБОЛЬ
Очередное утро в Фокино началось с громкой новости – в одной из квартир по улице Белашева, 16, прогремел взрыв. Ориентировочно, происшествие случилось в три часа ночи, 13 июля.
По предварительной информации личного источника, мужчина взорвал в своей квартире шашку. В результате с петель сорвало дверь и окна в подъезде. Предположительно, подрывник жив. Соседи сообщают, что мужчина около недели находился в алкогольном запое.
– В три часа ночи долбануло. Грохот был на весь район. Говорят, мужик живой, – рассказали корреспонденту «КП» жильцы дома.
На месте происшествия работает полиция. Также там находится корреспондент «Комсомольской правды».
Новость дополняется
Балкон той самой квартиры.
Фото: Анна СОБОЛЬ
Взрыв в три часа ночи устроил большой переполох.
Фото: Анна СОБОЛЬ
На месте происшествия работают сотрудники полиции.
Фото: Анна СОБОЛЬ
Некоторым жильцам не повезло – их машины тоже пострадали.
Фото: Анна СОБОЛЬ
Парковочные места присыпало стекольной крошкой.
Фото: Анна СОБОЛЬ
Осколки долетели даже до автомобилей.
Фото: Анна СОБОЛЬ